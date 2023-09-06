https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbuldaki-sel-felaketinin-boyutu-havadan-goruntulendi-1075232864.html

İstanbul'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi

İstanbul'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşanan selin boyutu gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T10:46+0300

2023-09-06T10:46+0300

2023-09-06T10:46+0300

türkiye

sel

istanbul

yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075232944_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a37a789565b5ddda2617a0e4c495cd8f.jpg

İstanbul'da dün akşam sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişini hayatını kaybetmiş, Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'ni de sel suları basmıştı. Günün aydınlanması ile selin yol açtığı tahribat ortaya çıktı. Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken, sera alanlarını da su bastığı görüldü. Alibeyköy Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin ise köprüye takıldığı görüldü.Öte yandan selin bastığı Bolluca Mahallesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntülerde su basan sera ve şantiye alanları kameraya yansıdı. Ayrıca yürüyüş yolunun bir kısmının çamurla kaplandığı, ekiplerin çalışmasının devam ettiği görüldü.Murat Özdemir adlı vatandaş, "Dükkanlar açıktı, 21.00'e kadar buradaydık. Çok ıslandık. Giderler yetersiz. Her tarafta yollarda dahi tıkandı, berber olsun, her yer çamurla doldu. Yağmurdan sonra geç saatlere kadar dükkanları temizledik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbulda-saganak-felaketi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-sele-kapilan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1075227306.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sel, istanbul, yağış