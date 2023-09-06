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https://sputniknews.com.tr/20230906/israil-devleti-neredeyse-dokuz-aydir-ciddi-bir-anayasal-ve-toplumsal-krizin-ortasinda-bulunuyor-1075248537.html
'İsrail devleti neredeyse dokuz aydır ciddi bir anayasal ve toplumsal krizin ortasında bulunuyor'
'İsrail devleti neredeyse dokuz aydır ciddi bir anayasal ve toplumsal krizin ortasında bulunuyor'
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ülkenin 9 aydır ciddi bir anayasal ve toplumsal krizden geçtiğini belirtti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T18:46+0300
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dünya
israil
isaac herzog
benyamin netanyahu
kriz
protesto
ortadoğu
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkenin 9. Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in yedinci ölüm yılı dolayısıyla Batı Kudüs’teki Herzl Dağı Mezarlığı’nda düzenlenen resmi anma törenine katıldı.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek, “İsrail devleti neredeyse dokuz aydır ciddi bir anayasal ve toplumsal krizin ortasında bulunuyor" dedi.Mevcut durumun, İsrail toplumunu, ekonomisini ve özellikle devletin güvenliğini tehlikeli şekilde sarstığını vurgulayan Herzog, şunları kaydetti:İsrail lideri, ülkede “kutuplaşma ve bölünmenin had safhada olduğunu, bazılarının ortak ve umutlu bir gelecek hayal etmekte zorlandığı” günlerin yaşandığını ifade ederek, başta hükümet olmak üzere ilgili tarafları şu sözlerle uyardı:Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin muhalefetle yapılan müzakerelerde de yeniden hareketlilik başladığı belirtiliyor.İsrail basınındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Herzog'un himayesinde yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun partisi Likud ve muhalefetteki Benny Gantz'ın liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi'nden üst düzey isimlerin bir uzlaşıya yakın olduğu aktarıldı.Müzakere taslağı kapsamında, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin yasamanın 18 ay süreyle durdurulması, Yüksek Mahkeme'deki yargıçları atayacak komitenin bu süre içinde mevcut yapısında devam etmesi gibi maddelerin yer aldığı kaydedildi.Buna karşın hükümetin yargı düzenlemesinin mimarlarından kabul edilen Adalet Bakanı Yariv Levin, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu haberleri reddederek 'bahsedilen maddelerin sadece deneme balonları olduğunu' savundu.Muhalefetten erken seçim çağrısıBaşbakan Netanyahu, muhalefete diyalog çağrısı yaparken muhalefet lideri Benny Gantz bu çağrıyı 'şaşırtmaca' şeklinde niteledi ve erken seçime işaret etti.Gantz, Netanyahu'nun partisi Likud ve partisinden isimlerin yargı düzenlemesine ilişkin müzakerelerde bir anlaşmaya varmak üzere oldukları haberleri üzerine sosyal medya hesabından bir konuşma yayımladı.Gantz, "Açıkça görünüyor ki İsrail devleti bir grup fanatik azınlık tarafından ele geçirilmiş, ılımlılarsa sessiz kalıyor. Bu hükümet devleti yönetme becerisinden yoksun. Netanyahu, Meclisi lağvetmeli ve İsrail seçimlere gitmeli" ifadelerini kullandı.
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israil, isaac herzog, benyamin netanyahu, kriz, protesto, ortadoğu
israil, isaac herzog, benyamin netanyahu, kriz, protesto, ortadoğu

'İsrail devleti neredeyse dokuz aydır ciddi bir anayasal ve toplumsal krizin ortasında bulunuyor'

18:46 06.09.2023
© AA / GPO - Handoutİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA / GPO - Handout
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ülkenin 9 aydır ciddi bir anayasal ve toplumsal krizden geçtiğini belirtti.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkenin 9. Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in yedinci ölüm yılı dolayısıyla Batı Kudüs’teki Herzl Dağı Mezarlığı’nda düzenlenen resmi anma törenine katıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Benyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek, “İsrail devleti neredeyse dokuz aydır ciddi bir anayasal ve toplumsal krizin ortasında bulunuyor" dedi.
Mevcut durumun, İsrail toplumunu, ekonomisini ve özellikle devletin güvenliğini tehlikeli şekilde sarstığını vurgulayan Herzog, şunları kaydetti:
"Daha önce de söyledim ve tekrar edeceğim. Diyalog olmadan çözüme ulaşmanın yolu yok, dinlemeden ve karşılıklı saygı olmadan ilerlemenin yolu yok. Şunu anlamalıyız ki eğer bir taraf kazanır ve bir taraf mağlup olursa hepimiz kaybederiz."
İsrail lideri, ülkede “kutuplaşma ve bölünmenin had safhada olduğunu, bazılarının ortak ve umutlu bir gelecek hayal etmekte zorlandığı” günlerin yaşandığını ifade ederek, başta hükümet olmak üzere ilgili tarafları şu sözlerle uyardı:

“Burada derin bir kaygıyla duruyorum ve bir kez daha vurguluyorum: Devletin farklı organları arasındaki zorlu ve tehlikeli krizi çözmeli, aralarında sağlıklı ve doğru güç dengesini kurmalıyız.

Herkes, eylemlerimizin sonuçları hakkında dikkatlice düşünmelidir. Seçilmiş yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Artık sorumluluk göstermenin, gerçeğe doğrudan bakmanın ve geniş bir fikir birliğine varmak için gereken her şekilde hareket etmenin zamanıdır."

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin muhalefetle yapılan müzakerelerde de yeniden hareketlilik başladığı belirtiliyor.
İsrail basınındaki haberlerde, Cumhurbaşkanı Herzog'un himayesinde yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun partisi Likud ve muhalefetteki Benny Gantz'ın liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi'nden üst düzey isimlerin bir uzlaşıya yakın olduğu aktarıldı.
Müzakere taslağı kapsamında, hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin yasamanın 18 ay süreyle durdurulması, Yüksek Mahkeme'deki yargıçları atayacak komitenin bu süre içinde mevcut yapısında devam etmesi gibi maddelerin yer aldığı kaydedildi.
Buna karşın hükümetin yargı düzenlemesinin mimarlarından kabul edilen Adalet Bakanı Yariv Levin, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, söz konusu haberleri reddederek 'bahsedilen maddelerin sadece deneme balonları olduğunu' savundu.

Muhalefetten erken seçim çağrısı

Başbakan Netanyahu, muhalefete diyalog çağrısı yaparken muhalefet lideri Benny Gantz bu çağrıyı 'şaşırtmaca' şeklinde niteledi ve erken seçime işaret etti.
Gantz, Netanyahu'nun partisi Likud ve partisinden isimlerin yargı düzenlemesine ilişkin müzakerelerde bir anlaşmaya varmak üzere oldukları haberleri üzerine sosyal medya hesabından bir konuşma yayımladı.
Gantz, "Açıkça görünüyor ki İsrail devleti bir grup fanatik azınlık tarafından ele geçirilmiş, ılımlılarsa sessiz kalıyor. Bu hükümet devleti yönetme becerisinden yoksun. Netanyahu, Meclisi lağvetmeli ve İsrail seçimlere gitmeli" ifadelerini kullandı.
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