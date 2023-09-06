İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:33
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
20:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
21:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
21:34
1 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
22:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna tahılını Tuna Nehri üzerinden taşımak riskli
22:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230906/ingilterede-yilin-sicaklik-rekorunun-bu-hafta-kirilacagi-tahmin-ediliyor-1075249471.html
İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor
İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor
Sıcaklıkların bu hafta 33 dereceye ulaşacağı tahmininde bulunarak "kırmızı" alarm veren İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), yılın sıcaklık rekorunun da... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T19:20+0300
2023-09-06T19:20+0300
ingiltere
yaşam
meteoroloji
ingiltere meteoroloji ofisi
sıcak
sıcak hava
sıcaklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103977/36/1039773671_0:135:2081:1305_1920x0_80_0_0_63233de946defd6ec074027caaf61d75.jpg
Met Office'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin özellikle güneyinde ve Londra'da bugünden itibaren cumartesiye kadar 32-33 derecelere ulaşan bir sıcaklık bekleniyor.En son haziranda ölçülen 32 derecenin ardından yeniden benzer sıcakların yaşanacağını tahmin eden Met Office, "kırmızı alarm" uyarısı yayımladı.İngiltere ve Galler'de hafta sonu da sıcaklıkların yüksek olacağını açıklayan Met Office, en son 10 Haziran'da kırılan yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılabileceğine işaret etti.Gece sıcaklığının da 20 dereceyi aşacağını ifade eden Met Office, bu gece ve yarın, 21,7 derece ile gece sıcaklığı rekorunun da kırılabileceğini kaydetti.İklim değişikliği nedeniyle üst üste 2 gün ya da üzeri 30 derece sıcaklık yaşanma ihtimalinin artacağına işaret eden Met Office, 2070'te bir yılda 2'den fazla gün üst üste 30 derece üzeri sıcaklık yaşanma ihtimalinin 16 kat artacağı bilgisini de paylaştı.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da (UKHSA) sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının yaşanması ihtimali ile yaşlı ve hastalara yönelik "Kırmızı Sağlık Alarmı" uyarısı yayımladı.UKHSA, tüm vatandaşları su tüketmeye, yaşlı ve hasta yakınlarını takip etmeye ve mümkün oldukça kapalı mekanlarda kalmaya çağırdı.Met Office, pazar ve pazartesi günü ise ülkenin batısında gök gürültülü sağanak, cuma ve cumartesi bazı bölgelerde az miktarda yağış beklendiğini de vurguladı.Met Office Baş Meteorolojisti Paul Gundersen, "Yüksek basınç yılın bu dönemine göre özellikle güney bölgeleri için daha sıcak bir havaya sebep olacak. İngiltere ve Galler'de yılın en yüksek sıcağını beklenirken, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da mevsim normalleri üzerinde sıcaklar görebiliriz." dedi.İngiliz Veterinerler Birliği Başkan Yardımcısı Justine Shotton da, eylül sıcaklarının hayvanlar için tehlikeli olduğuna işaret ederek, özellikle evcil hayvanların sıcaklık kaynaklı hastalıklardan sıcak çarpması, güneş yanığı, nefes darlığı ve kalp rahatsızlıkları geçirmeye açık olduklarını söyledi.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103977/36/1039773671_80:0:1999:1439_1920x0_80_0_0_387d9661be9e46b9ee83d821775f0b7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, meteoroloji, ingiltere meteoroloji ofisi, sıcak, sıcak hava, sıcaklık
ingiltere, meteoroloji, ingiltere meteoroloji ofisi, sıcak, sıcak hava, sıcaklık

İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor

19:20 06.09.2023
© AP Photoİngiltere - sıcak hava
İngiltere - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
Sıcaklıkların bu hafta 33 dereceye ulaşacağı tahmininde bulunarak "kırmızı" alarm veren İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), yılın sıcaklık rekorunun da bu hafta kırılacağını tahmin ediyor.
Met Office'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin özellikle güneyinde ve Londra'da bugünden itibaren cumartesiye kadar 32-33 derecelere ulaşan bir sıcaklık bekleniyor.
En son haziranda ölçülen 32 derecenin ardından yeniden benzer sıcakların yaşanacağını tahmin eden Met Office, "kırmızı alarm" uyarısı yayımladı.
İngiltere ve Galler'de hafta sonu da sıcaklıkların yüksek olacağını açıklayan Met Office, en son 10 Haziran'da kırılan yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılabileceğine işaret etti.
Gece sıcaklığının da 20 dereceyi aşacağını ifade eden Met Office, bu gece ve yarın, 21,7 derece ile gece sıcaklığı rekorunun da kırılabileceğini kaydetti.
İklim değişikliği nedeniyle üst üste 2 gün ya da üzeri 30 derece sıcaklık yaşanma ihtimalinin artacağına işaret eden Met Office, 2070'te bir yılda 2'den fazla gün üst üste 30 derece üzeri sıcaklık yaşanma ihtimalinin 16 kat artacağı bilgisini de paylaştı.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da (UKHSA) sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının yaşanması ihtimali ile yaşlı ve hastalara yönelik "Kırmızı Sağlık Alarmı" uyarısı yayımladı.
UKHSA, tüm vatandaşları su tüketmeye, yaşlı ve hasta yakınlarını takip etmeye ve mümkün oldukça kapalı mekanlarda kalmaya çağırdı.
Met Office, pazar ve pazartesi günü ise ülkenin batısında gök gürültülü sağanak, cuma ve cumartesi bazı bölgelerde az miktarda yağış beklendiğini de vurguladı.
Met Office Baş Meteorolojisti Paul Gundersen, "Yüksek basınç yılın bu dönemine göre özellikle güney bölgeleri için daha sıcak bir havaya sebep olacak. İngiltere ve Galler'de yılın en yüksek sıcağını beklenirken, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da mevsim normalleri üzerinde sıcaklar görebiliriz." dedi.
İngiliz Veterinerler Birliği Başkan Yardımcısı Justine Shotton da, eylül sıcaklarının hayvanlar için tehlikeli olduğuna işaret ederek, özellikle evcil hayvanların sıcaklık kaynaklı hastalıklardan sıcak çarpması, güneş yanığı, nefes darlığı ve kalp rahatsızlıkları geçirmeye açık olduklarını söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала