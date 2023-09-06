https://sputniknews.com.tr/20230906/imamoglu-sehrimiz-ulkemiz-yagislari-boyle-yasayacak-stratejilerimizi-ona-gore--olusturmaliyiz-1075251809.html

İmamoğlu: Şehrimiz, ülkemiz yağışları böyle yaşayacak, stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız

İmamoğlu: Şehrimiz, ülkemiz yağışları böyle yaşayacak, stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin "Biz bu yağışı 2 saatte aldık. Bu ne demek oluyor? Bir bahane olsun diye anlatmıyorum bunu... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T20:28+0300

2023-09-06T20:28+0300

2023-09-06T20:28+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

yağış

küresel ısınma

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen İSFALT Mahmutbey Asfalt Üretim Tesisi'nin açılışı yapıldı.Bağcılar'daki tesiste düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yağışlarda İstanbul'un belli noktalarında metrekareye 130, kimi noktalarda ise 150 kilogram yağış düştüğünü söyledi.Bu yağış oranının normalde bir ayda yağan yağmur miktarının çok daha üzerinde olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Biz bu yağışı iki saatte aldık. Bu ne demek oluyor? Bir bahane olsun diye anlatmıyorum bunu. Bundan sonra artık görüyoruz ki şehrimiz, ülkemizin başka noktaları, dünyanın başka noktaları, yağışları böyle yaşayacak. Stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız" diye konuştu.İmamoğlu, asfalt üretim tesisinin eski teknolojiye sahip olduğunu, 36 yaşını aştığını, işletme ömrünü tamamladığını dile getirdi.Bu tesisi en son teknolojiyle yenileyerek, enerji verimliliği ve kapasitesi yüksek, çevreci, tam otomasyonlu bir hale getirdiklerine dikkati çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

türkiye

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ekrem imamoğlu, yağış, küresel ısınma, istanbul