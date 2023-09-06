Bakan Yerlikaya Kırklareli ve İstanbul'daki son durumu açıkladı

© AA / Tayyib Hoşbaş İstanbul sel © AA / Tayyib Hoşbaş

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Ayrıntılar geliyor

Kırklareli ve İstanbul'da yaşanan sel felaketinde son duruma dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nde halen bir kişinin kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarına 900 kişinin katıldığını bildirdi. Yerlikaya İstanbul’da 5 ilçede 564 konut, 744 iş yerinde su baskını yaşandığı bilgisini paylaştı.