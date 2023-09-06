https://sputniknews.com.tr/20230906/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-bu-anayasadan-kurtulmanin-zamani-gelmistir-1075252047.html

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu anayasadan kurtulmanın zamanı gelmiştir

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu anayasadan kurtulmanın zamanı gelmiştir

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu anayasa askeri cunta anayasasıdır. Bu anayasadan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Siyaset... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T20:38+0300

2023-09-06T20:38+0300

2023-09-06T20:38+0300

türkiye

kocaeli

hüda-par

hüda-par

zekeriya yapıcıoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071762641_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_c6445aa3d3b185072f77572b2c69e755.jpg

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir restoranda kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, vatandaşın gündeminde ilk sırada ekonominin geldiğini belirterek, emeklilere bir an önce geçimlerini sağlayabilecekleri kadar artış sağlanması gerektiğini söyledi.Yapıcıoğlu, son dönemde siyasetin gündeminde yeni anayasa olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:Yeni anayasaya mutlaka yerleştirilmesi gereken hususlardan birinin denk bütçe yapma zorunluluğu olduğunun altını çizen Yapıcıoğlu, "Vatandaşın cebindeki paranın, vatandaştan toplanan vergilerin önemli kısmının faiz gideri olarak harcanmasına son verilmelidir. Bunun için anayasaya böyle bir hüküm konulmasını öneriyoruz. Bu önerimizi bir kez daha yineliyoruz" ifadesini kullandı.Yapıcıoğlu, Kocaeli'de vatandaşların şikayet ettiği hususlardan birinin de sahipsiz köpekler olduğunu, daha önce de bu konuda çağrıda bulunduklarını aktararak, "Mutlaka sokaklardaki başıboş köpeklerin insanlara zarar vermeyecek duruma getirilmesi lazım. Bunlar ehlileştiriliyor mu, barınaklara mı kapatılıyor, şehir merkezlerinden uzak yerlere mi götürülüyor ya da her ne yapılacaksa mutlaka bu tedbirlerin alınması lazım. Asıl ve öncelikli olan insanın hayatıdır. İnsan hayatı hiçbir şekilde tehlikeye atılmamalı" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230903/huda-par-genel-baskani-yapiciogludan-kilicdarogluna-yanit-hicbir-partinin-onayina-ihtiyacimiz-yok-1075153997.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, hüda-par, hüda-par, zekeriya yapıcıoğlu