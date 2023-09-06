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Hisarcıklıoğlu: İş dünyası olarak ülkemizin hedefleri yönünde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
Hisarcıklıoğlu: İş dünyası olarak ülkemizin hedefleri yönünde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program'ı (OVP), belirsizliği azaltma noktasında son derece önemli gördüklerini belirterek, "İş dünyası olarak... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T16:58+0300
2023-09-06T16:58+0300
ekonomi
rifat hisarcıklıoğlu
ovp
orta vadeli program (ovp)
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'yi değerlendirdi.İş dünyasının geleceğe dair yol haritası beklentisi içinde bulunduğunu, bu anlamda OVP'nin önemli bir kazanım olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:OVP'de iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kamu-özel sektör birlikteliğiyle yeni çalışmaların yapılacak olmasına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Yeşil ve dijital dönüşüme odaklanılması, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin hedeflenmesi kıymetlidir." ifadelerini kullandı.Hisarcıklıoğlu, OVP'nin temel amaçlarına ulaşmak için ortaya konan reformların öngörülen takvimlendirme çerçevesinde hayata geçirilmesini beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230906/yeni-orta-vadeli-program-resmi-gazetede-yayimlandi-1075241176.html
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rifat hisarcıklıoğlu, ovp, orta vadeli program (ovp)
rifat hisarcıklıoğlu, ovp, orta vadeli program (ovp)

Hisarcıklıoğlu: İş dünyası olarak ülkemizin hedefleri yönünde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

16:58 06.09.2023
© AA Rifat Hisarcıklıoğlu
 Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© AA
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program'ı (OVP), belirsizliği azaltma noktasında son derece önemli gördüklerini belirterek, "İş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'yi değerlendirdi.
İş dünyasının geleceğe dair yol haritası beklentisi içinde bulunduğunu, bu anlamda OVP'nin önemli bir kazanım olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Orta Vadeli Programı, belirsizliği azaltma noktasında son derece önemli görüyoruz. Ekonomik aktiviteye ivme sağlamasını, öngörülebilirliği artırmasını bekliyoruz."
OVP'de iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kamu-özel sektör birlikteliğiyle yeni çalışmaların yapılacak olmasına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Yeşil ve dijital dönüşüme odaklanılması, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin hedeflenmesi kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, OVP'nin temel amaçlarına ulaşmak için ortaya konan reformların öngörülen takvimlendirme çerçevesinde hayata geçirilmesini beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Başta finansmana erişim olmak üzere iş dünyasının üretime ve yatırıma yönelik ihtiyaçlarının gözetilerek uygulanması da programın başarısını artıracaktır. Türkiye, inşallah bu süreçte kararlı bir şekilde hayata geçireceği değişim ve dönüşümle sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, makroekonomik ve finansal istikrarını güçlendiren, istihdamını artıran, daha rekabetçi ve daha yüksek katma değerli bir ekonomi haline gelecektir. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
EKONOMİ
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
15:48
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