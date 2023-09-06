https://sputniknews.com.tr/20230906/genelkurmay-baskani-gurak-abdli-mevkidasi-ile-gorustu-1075254637.html

Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Milley ile güncel gelişmeleri görüştü. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T22:46+0300

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türkiye

abd

abd

türkiye

mark milley

metin gürak

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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