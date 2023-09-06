https://sputniknews.com.tr/20230906/genelkurmay-baskani-gurak-abdli-mevkidasi-ile-gorustu-1075254637.html
Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Milley ile güncel gelişmeleri görüştü. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T22:46+0300
2023-09-06T22:46+0300
2023-09-06T22:46+0300
türkiye
abd
abd
türkiye
mark milley
metin gürak
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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abd, abd, türkiye, mark milley, metin gürak
abd, abd, türkiye, mark milley, metin gürak
Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Milley ile güncel gelişmeleri görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.