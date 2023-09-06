https://sputniknews.com.tr/20230906/galatasaray-emin-bayrami-westerloya-kiraladi-1075250437.html
Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı
Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı
Galatasaray, 20 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu sonuna kadar Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralandığını açıkladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T19:32+0300
2023-09-06T19:32+0300
2023-09-06T19:32+0300
spor
galatasaray sk
galata
emin bayram
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Galatasaray Kulübü, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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galatasaray sk, galata, emin bayram
galatasaray sk, galata, emin bayram
Galatasaray, Emin Bayram'ı Westerlo'ya kiraladı
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Galatasaray, 20 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu sonuna kadar Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.