https://sputniknews.com.tr/20230906/alisveriste-iban-donemi-vergi-kaybi-uyarisi-1075230282.html
Alışverişte IBAN dönemi: 'Vergi kaybı' uyarısı
Alışverişte IBAN dönemi: 'Vergi kaybı' uyarısı
Pek çok iş yeri kart yerine IBAN ile ödeme kabul etmeye başladı. Ancak bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T08:44+0300
2023-09-06T08:44+0300
2023-09-06T08:44+0300
ekonomi
alışveriş
ödeme
temassız ödeme
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Alışverişte IBAN kullanımı yaygınlaşıyor. Esnaf, yüksek komisyonlar ve uzun geri ödeme süreleri nedeniyle kredi kartını tercih etmiyor.Son dönemde nakit yanında bir başka tercih de, IBAN üzerinden para yollayarak ödeme yapılması. NTV'nin haberine göre, bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var.TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Tüketicilerimiz dükkanlarında fiilen mal ve hizmeti aldıklarında eğer IBAN ver diyorlarsa parayı rahatlıkla gönderebilirler dolandırılma riski ile karşı karşıya değildirler. Ama özellikle sanal ortamda IBAN'lara para göndermelerini hiçbir şekilde önermiyorum" uyarısında bulundu.Pek çok esnaf işyerine IBAN'ların olduğu karekodlu tabela koymaya başladı.Vergi kaybına neden olabilirMüşteri, karekodu okuttuğunda IBAN numarası anında telefona yükleniyor. Ödeme birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor. Ancak POS yerine IBAN kullanılması vergi kaybına neden olabilir.Ölmez, "Kredi kartı ile alışveriş yaparsanız onun fiş ve faturasını kesmek zorundadır ama bu vergi kaçağında pek akıllı işler yaptıklarını sanmıyorum çünkü IBAN'a giden parayı da maliyenin kontrol etmesi olanağı vardır. Havalenin açıklama kısmına alınan mal ve hizmetin nereden alındığını yazmasında yarar var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230513/bddkdan-kartli-alisverise-yeni-duzenleme-1071027348.html
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alışveriş, ödeme, temassız ödeme
alışveriş, ödeme, temassız ödeme
Alışverişte IBAN dönemi: 'Vergi kaybı' uyarısı
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Pek çok iş yeri kart yerine IBAN ile ödeme kabul etmeye başladı. Ancak bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var.
Alışverişte IBAN kullanımı yaygınlaşıyor. Esnaf, yüksek komisyonlar ve uzun geri ödeme süreleri nedeniyle kredi kartını tercih etmiyor.
Son dönemde nakit yanında bir başka tercih de, IBAN üzerinden para yollayarak ödeme yapılması. NTV'nin haberine göre, bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var.
TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Tüketicilerimiz dükkanlarında fiilen mal ve hizmeti aldıklarında eğer IBAN ver diyorlarsa parayı rahatlıkla gönderebilirler dolandırılma riski ile karşı karşıya değildirler. Ama özellikle sanal ortamda IBAN'lara para göndermelerini hiçbir şekilde önermiyorum" uyarısında bulundu.
Pek çok esnaf işyerine IBAN'ların olduğu karekodlu tabela koymaya başladı.
Vergi kaybına neden olabilir
Müşteri, karekodu okuttuğunda IBAN numarası anında telefona yükleniyor. Ödeme birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor. Ancak POS yerine IBAN kullanılması vergi kaybına neden olabilir.
Ölmez, "Kredi kartı ile alışveriş yaparsanız onun fiş ve faturasını kesmek zorundadır ama bu vergi kaçağında pek akıllı işler yaptıklarını sanmıyorum çünkü IBAN'a giden parayı da maliyenin kontrol etmesi olanağı vardır. Havalenin açıklama kısmına alınan mal ve hizmetin nereden alındığını yazmasında yarar var" dedi.