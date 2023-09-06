https://sputniknews.com.tr/20230906/alisveriste-iban-donemi-vergi-kaybi-uyarisi-1075230282.html

Alışverişte IBAN dönemi: 'Vergi kaybı' uyarısı

Alışverişte IBAN dönemi: 'Vergi kaybı' uyarısı

Pek çok iş yeri kart yerine IBAN ile ödeme kabul etmeye başladı. Ancak bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T08:44+0300

2023-09-06T08:44+0300

2023-09-06T08:44+0300

ekonomi

alışveriş

ödeme

temassız ödeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/14/1058923988_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00accab24872f3097f729ebcff0734f9.jpg

Alışverişte IBAN kullanımı yaygınlaşıyor. Esnaf, yüksek komisyonlar ve uzun geri ödeme süreleri nedeniyle kredi kartını tercih etmiyor.Son dönemde nakit yanında bir başka tercih de, IBAN üzerinden para yollayarak ödeme yapılması. NTV'nin haberine göre, bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var.TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Tüketicilerimiz dükkanlarında fiilen mal ve hizmeti aldıklarında eğer IBAN ver diyorlarsa parayı rahatlıkla gönderebilirler dolandırılma riski ile karşı karşıya değildirler. Ama özellikle sanal ortamda IBAN'lara para göndermelerini hiçbir şekilde önermiyorum" uyarısında bulundu.Pek çok esnaf işyerine IBAN'ların olduğu karekodlu tabela koymaya başladı.Vergi kaybına neden olabilirMüşteri, karekodu okuttuğunda IBAN numarası anında telefona yükleniyor. Ödeme birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor. Ancak POS yerine IBAN kullanılması vergi kaybına neden olabilir.Ölmez, "Kredi kartı ile alışveriş yaparsanız onun fiş ve faturasını kesmek zorundadır ama bu vergi kaçağında pek akıllı işler yaptıklarını sanmıyorum çünkü IBAN'a giden parayı da maliyenin kontrol etmesi olanağı vardır. Havalenin açıklama kısmına alınan mal ve hizmetin nereden alındığını yazmasında yarar var" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230513/bddkdan-kartli-alisverise-yeni-duzenleme-1071027348.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alışveriş, ödeme, temassız ödeme