https://sputniknews.com.tr/20230906/adiyamanda-35-buyuklugunde-deprem-1075254892.html
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T23:13+0300
2023-09-06T23:13+0300
2023-09-06T23:14+0300
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adıyaman
2023
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Sputnik Türkiye
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Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
23:13 06.09.2023 (güncellendi: 23:14 06.09.2023)
© AADeprem
© AA
Ayrıntılar geliyor
AFAD Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.