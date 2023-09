Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak ilk ismi duyurdu

https://sputniknews.com.tr/20230906/acun-ilicali-survivor-all-star-2024te-yarisacak-ilk-ismi-duyurdu-1075234065.html

Survivor All Star 2024 heyecanı başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya katılan ilk ismi açıkladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk isim belli oldu.Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada eski şampiyon Nihat Altınkaya yer alacak.Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.' ifadelerini yer verdi.

