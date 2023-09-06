https://sputniknews.com.tr/20230906/acun-ilicali-survivor-all-star-2024te-yarisacak-ilk-ismi-duyurdu-1075234065.html
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak ilk ismi duyurdu
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak ilk ismi duyurdu
Survivor All Star 2024 heyecanı başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya katılan ilk ismi açıkladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:19+0300
2023-09-06T11:19+0300
2023-09-06T11:19+0300
yaşam
acun ilıcalı
survivor
yarışma
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk isim belli oldu.Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada eski şampiyon Nihat Altınkaya yer alacak.Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.' ifadelerini yer verdi.
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acun ilıcalı, survivor, yarışma
acun ilıcalı, survivor, yarışma
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak ilk ismi duyurdu
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Survivor All Star 2024 heyecanı başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya katılan ilk ismi açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk isim belli oldu.
Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada eski şampiyon Nihat Altınkaya yer alacak.
Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.' ifadelerini yer verdi.