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Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak ilk ismi duyurdu
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak ilk ismi duyurdu
Survivor All Star 2024 heyecanı başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya katılan ilk ismi açıkladı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
acun ilıcalı
survivor
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk isim belli oldu.Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada eski şampiyon Nihat Altınkaya yer alacak.Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.' ifadelerini yer verdi.
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acun ilıcalı, survivor, yarışma
acun ilıcalı, survivor, yarışma

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak ilk ismi duyurdu

11:19 06.09.2023
© YouTube / Sibel ArnaAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© YouTube / Sibel Arna
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Survivor All Star 2024 heyecanı başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya katılan ilk ismi açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk isim belli oldu.
Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada eski şampiyon Nihat Altınkaya yer alacak.
Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.' ifadelerini yer verdi.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
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Acun Ilıcalı: Bence korsan yayın seyreden gitsin sağdan soldan da bir şeyler çalsın, aynı suç zaten
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