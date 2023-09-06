https://sputniknews.com.tr/20230906/abdde-kongre-baskini-davasinda-en-uzun-ceza-proud-boys-lideri-tarrio-22-yil-hapis-yatacak-1075237320.html

ABD'de Kongre baskını davasında en uzun ceza: 'Proud Boys' lideri Tarrio, 22 yıl hapis yatacak

ABD'de Kongre baskını davasında en uzun ceza: 'Proud Boys' lideri Tarrio, 22 yıl hapis yatacak

Proud Boys'un bir dönem başkanlığını yapan Enrique Tarrio 5 Eylül'de 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı; bu ceza, Adalet Bakanlığı'nın 6 Ocak'taki Kongre Binası... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T12:56+0300

2023-09-06T12:56+0300

2023-09-06T12:56+0300

abd

dünya

yargıç

dava

kongre

kongre binası

kongre baskını

proud boys

hapis

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075237455_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76db2ec934d210e48b31b5f05fcf1cfd.jpg

ABD Kongresine 6 Ocak 2021'de yapılan baskında yer alan 'Proud Boys' grubunun eski lideri Henry Enrique Tarrio, 22 yıl hapse mahkum edildi. Böylece dava, bu saldırı için şimdiye kadar verilen en ağır cezayla kapandı. 'Neofaşist gruba' liderlik eden 39 yaşındaki Tarrio, ceza verildikten sonra turuncu hapishane kıyafetiyle mahkeme salonundan çıkarılırken zafer işareti yaptı.Tarrio 2022 yılındaki tutuklanmasından bu yana hapisteydi. bu yılın başlarında Washington D.C. jürisi tarafından baskın da dahil olmak üzere birçok suçtan mahkum edildi. Fakat davadaki diğer sanıklar gibi jüri üyeleri de Tarrio'yu o dönemde karşı karşıya kaldığı tüm suçlardan mahkum etmedi.'Eş sanık' olarak geçen Ethan Nordean geçen hafta 18 yıla mahkum edilirken, diğerleri 10 ila 17 yıl arasında değişen cezalar aldı. Tarrio'nun cezasının daha erken verilmesi gerekiyordu ancak ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Timothy Kelly'nin hastalığı nedeniyle duruşma ertelenmişti.Kongre baskını için 'ulusal utanç' dedi, merhamet istediCeza açıklanmadan önce söz alan Tarrio, 6 Ocak'ı 'ulusal bir utanç' olarak nitelendirdi ve Kongre Binası'nı koruyan polis memurlarından ve milletvekillerinden özür diledi. Mahkeme heyetinden affedilmesini isteyen Tarrio, "Ben siyasi bir bağnaz değilim. Zarar vermek ya da seçim sonuçlarını değiştirmek gibi bir amacım yoktu. Lütfen bana merhamet gösterin. Sizden 40'lı yaşlarımı benden almamanızı rica ediyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230901/abdde-kongre-baskini-davasinda-proud-boys-lideri-biggs-17-yil-hapis-cezasi-aldi-1075096243.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, yargıç, dava, kongre, kongre binası, kongre baskını, proud boys, hapis, hapis cezası, ceza, ceza kanunu, donald trump, seçim