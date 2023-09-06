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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programın ayrıntılarını açıklıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/abd-disisleri-bakani-blinken-resmi-ziyaret-icin-kieve-gitti-1075237873.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken resmi ziyaret için Kiev’e gitti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken resmi ziyaret için Kiev’e gitti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın resmi ziyaret için Ukrayna’ya gittiği bildirildi. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T13:16+0300
2023-09-06T13:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
abd
antony blinken
resmi ziyaret
nato
silah yardımı
pentagon
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Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı’nın (UNIAN) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. UNIAN'nin haberde, medya kuruluşlarının bu ziyareti önceki gün duyurdukları, ancak resmi bir teyit olmadığı ifade edildi.Daha önce yayınlanan Blinken’ın açıklamasında, ABD makamlarının Ukrayna'ya hava savunma sistemleri için AIM-9M füzeleri, HIMARS mermileri, topçu mühimmatı vb. kalemleri içerecek olan sıradaki 250 milyon dolarlık askeri yardım paketini tahsis ettikleri bildirilmişti.Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Garron Garn, kurum üzerinden Ukrayna'ya yapılacak yardımın tahsisi için mevcut mali yılın sonuna kadar (ABD'de 30 Eylül'de sona eriyor) mevcut fonların sınırlı olduğunu açıkladı. Aynı zamanda bazı Kongre üyeleri, Washington'un Ukrayna'ya herhangi bir askeri yardım göndermeye devam etmesine kararlılıkla karşı çıkıyor.Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadıklarını’ belirtmişti. Kremlin’den yapılan açıklamalarda ile Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığı ve olumsuz etkisi olacağı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dogu-asya-zirvesi-icin-endonezyada-1075236612.html
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, abd, antony blinken, resmi ziyaret, nato, silah yardımı, pentagon, garron garn
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, abd, antony blinken, resmi ziyaret, nato, silah yardımı, pentagon, garron garn

ABD Dışişleri Bakanı Blinken resmi ziyaret için Kiev’e gitti

13:16 06.09.2023
© İHA / BONNIE CASH ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© İHA / BONNIE CASH
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın resmi ziyaret için Ukrayna’ya gittiği bildirildi.
Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı’nın (UNIAN) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. UNIAN'nin haberde, medya kuruluşlarının bu ziyareti önceki gün duyurdukları, ancak resmi bir teyit olmadığı ifade edildi.
Daha önce yayınlanan Blinken’ın açıklamasında, ABD makamlarının Ukrayna'ya hava savunma sistemleri için AIM-9M füzeleri, HIMARS mermileri, topçu mühimmatı vb. kalemleri içerecek olan sıradaki 250 milyon dolarlık askeri yardım paketini tahsis ettikleri bildirilmişti.
Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Garron Garn, kurum üzerinden Ukrayna'ya yapılacak yardımın tahsisi için mevcut mali yılın sonuna kadar (ABD'de 30 Eylül'de sona eriyor) mevcut fonların sınırlı olduğunu açıkladı. Aynı zamanda bazı Kongre üyeleri, Washington'un Ukrayna'ya herhangi bir askeri yardım göndermeye devam etmesine kararlılıkla karşı çıkıyor.
Rusya daha önce Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadıklarını’ belirtmişti. Kremlin’den yapılan açıklamalarda ile Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına katkıda bulunmadığı ve olumsuz etkisi olacağı belirtilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
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