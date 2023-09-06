https://sputniknews.com.tr/20230906/abd-baskani-biden-yeniden-maskeyle-goruntulendi-1075234531.html
ABD Başkanı Biden yeniden maskeyle görüntülendi
ABD Başkanı Biden yeniden maskeyle görüntülendi
ABD Başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düzenlenen madalya törenine maske takarak katıldı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:40+0300
2023-09-06T11:40+0300
2023-09-06T11:40+0300
dünya
video
joe biden
abd
covid-19
maske
jill biden
beyaz saray
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ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden’ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün Beyaz Saray’da bir törene katıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın maske takması hakkında yaptığı açıklamada, ''Biden’a dün ve bugün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı ve hastalığa dair hiçbir belirti göstermiyor. Korona testi pozitif çıkan First Lady Jill Biden’ın yanında olması nedeniyle bir süre kapalı alanlarda ve insanların yakınında maske takacak” ifadelerini kullandı.
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ABD Başkanı Biden yeniden maskeyle görüntülendi
ABD Başkanı Biden yeniden maskeyle görüntülendi
2023-09-06T11:40+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, joe biden, abd, covid-19, maske, jill biden, beyaz saray, видео
video, joe biden, abd, covid-19, maske, jill biden, beyaz saray, видео
ABD Başkanı Biden yeniden maskeyle görüntülendi
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ABD Başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düzenlenen madalya törenine maske takarak katıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden’ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün Beyaz Saray’da bir törene katıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın maske takması hakkında yaptığı açıklamada, ''Biden’a dün ve bugün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı ve hastalığa dair hiçbir belirti göstermiyor. Korona testi pozitif çıkan First Lady Jill Biden’ın yanında olması nedeniyle bir süre kapalı alanlarda ve insanların yakınında maske takacak” ifadelerini kullandı.