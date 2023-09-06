https://sputniknews.com.tr/20230906/abd-baskani-biden-yeniden-maskeyle-goruntulendi-1075234531.html

ABD Başkanı Biden yeniden maskeyle görüntülendi

ABD Başkanı Biden yeniden maskeyle görüntülendi

ABD Başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düzenlenen madalya törenine maske takarak katıldı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T11:40+0300

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dünya

video

joe biden

abd

covid-19

maske

jill biden

beyaz saray

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ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden’ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün Beyaz Saray’da bir törene katıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın maske takması hakkında yaptığı açıklamada, ''Biden’a dün ve bugün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı ve hastalığa dair hiçbir belirti göstermiyor. Korona testi pozitif çıkan First Lady Jill Biden’ın yanında olması nedeniyle bir süre kapalı alanlarda ve insanların yakınında maske takacak” ifadelerini kullandı.

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video, joe biden, abd, covid-19, maske, jill biden, beyaz saray, видео