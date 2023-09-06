https://sputniknews.com.tr/20230906/-lubnan-ulastirma-bakani-beyrut-limaninda-hurda-metal-satisi-icin-muzayede-duzenledi-1075244231.html
Lübnan Ulaştırma Bakanı, Beyrut limanında hurda metal satışı için müzayede düzenledi
Lübnan Ulaştırma Bakanı, Beyrut limanında hurda metal satışı için müzayede düzenledi
Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Beyrut limanındaki patlamadan sonra kalan hurda metalin satışına yönelik açık artırmanın başladığını... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T17:01+0300
2023-09-06T17:01+0300
2023-09-06T17:01+0300
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patlama
beyrut
beyrut limanı
müzayede
hurda
demir
satış
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Beyrut liman idaresi binasında gerçekleşen müzayedede Hamieh, bu kararı 2020'deki patlamanın ardından tam toparlanmaya yönelik ilk adım olarak nitelendirdi.Hamieh, “Bugün Beyrut limanında onbinlerce metrekarelik arazi üzerinde bulunan hurda ve demirin satışına yönelik açık artırmanın başladığını duyuruyoruz. Kamu İhale Dairesinin onayının ardından ihaleye açacağız. Beyrut limanının yerel veya uluslararası hiçbir siyasi anlaşmazlığın rehini haline getirmeyeceğimizi herkese açık bir şekilde ifade ediyoruz. Eğer hazinenin restorasyon için parası yoksa ve uluslararası kuruluşlar da veremiyorsa o zaman bu tür ihalelerle kaynak arayacağız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/katar-lubnan-ordusuna-6-ay-sureyle-yakit-tedarik-edecegini-duyurdu-1075090112.html
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lübnan, patlama, beyrut, beyrut limanı, müzayede, hurda, demir, satış
lübnan, patlama, beyrut, beyrut limanı, müzayede, hurda, demir, satış
Lübnan Ulaştırma Bakanı, Beyrut limanında hurda metal satışı için müzayede düzenledi
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Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Beyrut limanındaki patlamadan sonra kalan hurda metalin satışına yönelik açık artırmanın başladığını duyurdu.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Beyrut liman idaresi binasında gerçekleşen müzayedede Hamieh, bu kararı 2020'deki patlamanın ardından tam toparlanmaya yönelik ilk adım olarak nitelendirdi.
Hamieh, “Bugün Beyrut limanında onbinlerce metrekarelik arazi üzerinde bulunan hurda ve demirin satışına yönelik açık artırmanın başladığını duyuruyoruz. Kamu İhale Dairesinin onayının ardından ihaleye açacağız. Beyrut limanının yerel veya uluslararası hiçbir siyasi anlaşmazlığın rehini haline getirmeyeceğimizi herkese açık bir şekilde ifade ediyoruz. Eğer hazinenin restorasyon için parası yoksa ve uluslararası kuruluşlar da veremiyorsa o zaman bu tür ihalelerle kaynak arayacağız” ifadelerini kullandı.