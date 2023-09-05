https://sputniknews.com.tr/20230905/zaporojye-bolge-idaresi-ilk-ingiliz-tanki-challenger-2-imha-edildi-1075212801.html

Zaporojye Bölge İdaresi: İlk İngiliz tankı Challenger 2 imha edildi

Zaporojye Bölge İdaresi: İlk İngiliz tankı Challenger 2 imha edildi

Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, bir İngiliz tankı Challenger 2’nin Zaporojye bölgesinde imha edildiğini duyurdu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T17:34+0300

2023-09-05T17:34+0300

2023-09-05T17:34+0300

zaporojye

ukrayna krizi

imha

tank

challenger

ingiliz

kırım

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesinde bir İngiliz Challenger 2 tankını imha ettiğini belirtti.Rogov, “İlk İngiliz Challenger 2 tankının imhası belgelendi. Nazi savaş aracı, Rabotino yakınlarındaki Zaporojye cephesinin Orehovskiy yönündeki çatışmalarda imha edildi” ifadelerini kullandı.Rogov, Kiev yetkililerinin planlarına göre Kırım'a ulaşması gereken ancak Rus savunmasının ilk hattında imha edilen Challenger 2, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 82. Tugayında hizmet verdiğini de ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, yalnızca haziran-temmuz aylarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 43 binden fazla asker ve 4.9 binden fazla teçhizat kaybetti. İmha edilen Ukrayna askeri teçhizatı arasında 26 uçak, 9 helikopter, 25 Alman Leopard tankı, 7 Fransız AMX tankı ve 21 Amerikan Bradley piyade savaş aracı dahil olmak üzere 1831 zırhlı araç bulunuyor.

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zaporojye, imha, tank, challenger , ingiliz, kırım, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, savunma