https://sputniknews.com.tr/20230905/yunanistanda-sel-faciasi-1-olu-1075208545.html

Yunanistan'da sel faciası: 1 ölü

Yunanistan'da sel faciası: 1 ölü

Yunanistan'ın Volos şehrinde sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T16:27+0300

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Yunanistan'ın batısında ve orta kesiminde etkili olan Daniel Fırtınası şiddetli yağışa neden olarak sel meydana getirdi.Aşırı yağışlar sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin ana caddeleri Lambraki, Dimitriados, Iasonos, Argonafton, Larissis ve Athinon’da yüzlerce kişi, araçlarında mahsur kaldı.Yetkililer tarafıdan yapılan açıklamada duvar çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Otomobili sürüklenen bir kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.

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video, yunanistan, sel, volos, daniel fırtınası, видео