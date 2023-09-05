https://sputniknews.com.tr/20230905/yunanistanda-sel-faciasi-1-olu-1075208545.html
Yunanistan'da sel faciası: 1 ölü
Yunanistan'da sel faciası: 1 ölü
Yunanistan'ın Volos şehrinde sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T16:27+0300
2023-09-05T16:27+0300
2023-09-05T16:27+0300
dünya
video
yunanistan
sel
volos
daniel fırtınası
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Yunanistan'ın batısında ve orta kesiminde etkili olan Daniel Fırtınası şiddetli yağışa neden olarak sel meydana getirdi.Aşırı yağışlar sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin ana caddeleri Lambraki, Dimitriados, Iasonos, Argonafton, Larissis ve Athinon’da yüzlerce kişi, araçlarında mahsur kaldı.Yetkililer tarafıdan yapılan açıklamada duvar çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Otomobili sürüklenen bir kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.
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Yunanistan'da sel faciası: 1 ölü
Yunanistan'da sel faciası: 1 ölü
2023-09-05T16:27+0300
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video, yunanistan, sel, volos, daniel fırtınası, видео
Yunanistan'da sel faciası: 1 ölü
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Yunanistan'ın Volos şehrinde sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.
Yunanistan'ın batısında ve orta kesiminde etkili olan Daniel Fırtınası şiddetli yağışa neden olarak sel meydana getirdi.
Aşırı yağışlar sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.
Kentin ana caddeleri Lambraki, Dimitriados, Iasonos, Argonafton, Larissis ve Athinon’da yüzlerce kişi, araçlarında mahsur kaldı.
Yetkililer tarafıdan yapılan açıklamada duvar çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Otomobili sürüklenen bir kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.