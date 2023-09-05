https://sputniknews.com.tr/20230905/yeni-kanitlar-bulundu-dunyaya-cok-benzeyen-gizemli-gezegen-gunes-sisteminde-saklaniyor-olabilir-1075204123.html

Yeni kanıtlar bulundu: Dünya'ya çok benzeyen gizemli gezegen Güneş Sistemi'nde 'saklanıyor' olabilir

Yeni kanıtlar bulundu: Dünya'ya çok benzeyen gizemli gezegen Güneş Sistemi'nde 'saklanıyor' olabilir

Bilim insanları Güneş Sistemi'nde, Güneş'in etrafında farklı bir yörüngede dönüyor olabilecek Dünya benzeri bir gezegene ait yeni kanıtlar buldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T14:01+0300

2023-09-05T14:01+0300

2023-09-05T14:06+0300

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Güneş Sistemi'nin dışında, farazi ve kuramsal bir dev gezegen olan 'Dokuzuncu Gezegen', tekrar gündemde. Gökbilimciler, Dünya benzeri bir gezegenin 'Dokuzuncu Gezegen'den daha yakın olabileceğini duyurdu.NASA ise bu gezegenin 'Dünya'nın 10 katı büyüklüğünde' bir kütleye sahip olabileceğini açıkladı. Bu yeni keşif bilim insanlarını heyecanlandırken, fizikçiler tarafından yapılan ve The Astronomical Journal'da yayımlanan araştırma, Kuiper Kuşağı'ndaki (asteroit ve kaya gibi maddelerden oluşan bir disk) nesnelerin, aralarında küçük bir gezegenin varlığına işaret edecek şekilde davrandığını ortaya koydu.Bazı nesnelerin garip yörünge alışkanlıklarına sahip olduğu tespit edilirken, bu da tipik olarak meydana gelenlerden çok daha büyük bir kozmik varlığın yerçekimi tarafından çekildiklerini gösterdi. Araştırmacılar ise çalışmalarında şunları aktardı: Eğer bu gezegen gerçekten varsa, araştırmacılar Dünya'nın üç katı kütleye sahip olacağını söylüyor. Araştırmacılar, Kuiper Kuşağı'nda yeni bir gezegenin keşfinin, gezegen oluşumu ve evrimi hakkında cevapsız kalan sorulara yanıt sağlayabileceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230830/eski-nasa-calisani-astrobiyolog-marsta-50-yil-once-yasam-bulup-onu-yanlislikla-oldurmus-olabiliriz-1075054843.html

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