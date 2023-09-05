https://sputniknews.com.tr/20230905/yeni-kanitlar-bulundu-dunyaya-cok-benzeyen-gizemli-gezegen-gunes-sisteminde-saklaniyor-olabilir-1075204123.html
Yeni kanıtlar bulundu: Dünya'ya çok benzeyen gizemli gezegen Güneş Sistemi'nde 'saklanıyor' olabilir
Yeni kanıtlar bulundu: Dünya'ya çok benzeyen gizemli gezegen Güneş Sistemi'nde 'saklanıyor' olabilir
Bilim insanları Güneş Sistemi'nde, Güneş'in etrafında farklı bir yörüngede dönüyor olabilecek Dünya benzeri bir gezegene ait yeni kanıtlar buldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T14:01+0300
2023-09-05T14:01+0300
2023-09-05T14:06+0300
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Güneş Sistemi'nin dışında, farazi ve kuramsal bir dev gezegen olan 'Dokuzuncu Gezegen', tekrar gündemde. Gökbilimciler, Dünya benzeri bir gezegenin 'Dokuzuncu Gezegen'den daha yakın olabileceğini duyurdu.NASA ise bu gezegenin 'Dünya'nın 10 katı büyüklüğünde' bir kütleye sahip olabileceğini açıkladı. Bu yeni keşif bilim insanlarını heyecanlandırken, fizikçiler tarafından yapılan ve The Astronomical Journal'da yayımlanan araştırma, Kuiper Kuşağı'ndaki (asteroit ve kaya gibi maddelerden oluşan bir disk) nesnelerin, aralarında küçük bir gezegenin varlığına işaret edecek şekilde davrandığını ortaya koydu.Bazı nesnelerin garip yörünge alışkanlıklarına sahip olduğu tespit edilirken, bu da tipik olarak meydana gelenlerden çok daha büyük bir kozmik varlığın yerçekimi tarafından çekildiklerini gösterdi. Araştırmacılar ise çalışmalarında şunları aktardı: Eğer bu gezegen gerçekten varsa, araştırmacılar Dünya'nın üç katı kütleye sahip olacağını söylüyor. Araştırmacılar, Kuiper Kuşağı'nda yeni bir gezegenin keşfinin, gezegen oluşumu ve evrimi hakkında cevapsız kalan sorulara yanıt sağlayabileceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230830/eski-nasa-calisani-astrobiyolog-marsta-50-yil-once-yasam-bulup-onu-yanlislikla-oldurmus-olabiliriz-1075054843.html
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dünya, bilim, bilim insanları, araştırma, uzay, gezegen, güneş sistemi, güneş, ötegezegen, yaşam, hayat, uzaylı, keşif
dünya, bilim, bilim insanları, araştırma, uzay, gezegen, güneş sistemi, güneş, ötegezegen, yaşam, hayat, uzaylı, keşif
Yeni kanıtlar bulundu: Dünya'ya çok benzeyen gizemli gezegen Güneş Sistemi'nde 'saklanıyor' olabilir
14:01 05.09.2023 (güncellendi: 14:06 05.09.2023) Abone ol
Bilim insanları Güneş Sistemi'nde, Güneş'in etrafında farklı bir yörüngede dönüyor olabilecek Dünya benzeri bir gezegene ait yeni kanıtlar buldu.
Güneş Sistemi'nin dışında, farazi ve kuramsal bir dev gezegen olan 'Dokuzuncu Gezegen', tekrar gündemde. Gökbilimciler, Dünya benzeri bir gezegenin 'Dokuzuncu Gezegen'den daha yakın olabileceğini duyurdu.
NASA ise bu gezegenin 'Dünya'nın 10 katı büyüklüğünde' bir kütleye sahip olabileceğini açıkladı. Bu yeni keşif bilim insanlarını heyecanlandırken, fizikçiler tarafından yapılan ve The Astronomical Journal'da yayımlanan araştırma, Kuiper Kuşağı'ndaki (asteroit ve kaya gibi maddelerden oluşan bir disk) nesnelerin, aralarında küçük bir gezegenin varlığına işaret edecek şekilde davrandığını ortaya koydu.
Bazı nesnelerin garip yörünge alışkanlıklarına sahip olduğu tespit edilirken, bu da tipik olarak meydana gelenlerden çok daha büyük bir kozmik varlığın yerçekimi tarafından çekildiklerini gösterdi. Araştırmacılar ise çalışmalarında şunları aktardı:
"Dünya benzeri bir gezegenin varlığını öngörüyoruz. İlkel bir gezegensel cismin uzak Kuiper Kuşağı'nda bir Kuiper Kuşağı gezegeni (KBP) olarak varlığını sürdürebilmesi akla yatkın, zira erken güneş sisteminde bu tür birçok cisim mevcuttu. Sonuç olarak, KBP senaryosunun sonuçları uzak dış güneş sisteminde henüz keşfedilmemiş bir gezegenin varlığını destekliyor."
Eğer bu gezegen gerçekten varsa, araştırmacılar Dünya'nın üç katı kütleye sahip olacağını söylüyor. Araştırmacılar, Kuiper Kuşağı'nda yeni bir gezegenin keşfinin, gezegen oluşumu ve evrimi hakkında cevapsız kalan sorulara yanıt sağlayabileceğini belirtti.