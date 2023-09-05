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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusunun-donetkse-saldirilarinda-2-sivil-oldu-1075223729.html
Ukrayna ordusunun Donetks’e saldırılarında 2 sivil öldü
Ukrayna ordusunun Donetks’e saldırılarında 2 sivil öldü
Ukrayna ordusunun bugün Donetsk saldırısına düzenlediği topçu saldırılarında iki sivil hayatını kaybederken en az 10 kişi yaralandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna
ukrayna krizi
donetsk
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Donetsk şehrine bugün düzenlenen topçu saldırısında 1973 doğumlu bir kadının hayatını kaybettiğini, aralarında bir çocuk 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.Daha sonra Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, ikinci saldırıda 1951 doğumlu bir erkeğin hayatını kaybettiğini, biri kadın üç sivilin daha yaralandığını açıkladı. Kulemzin ayrıca bir bahçeli evde hasarın meydana geldiğini belirtti.
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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, denis puşilin
ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, denis puşilin

Ukrayna ordusunun Donetks’e saldırılarında 2 sivil öldü

23:10 05.09.2023
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinDonetsk- Ukrayna operasyonu
Donetsk- Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Ukrayna ordusunun bugün Donetsk saldırısına düzenlediği topçu saldırılarında iki sivil hayatını kaybederken en az 10 kişi yaralandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Donetsk şehrine bugün düzenlenen topçu saldırısında 1973 doğumlu bir kadının hayatını kaybettiğini, aralarında bir çocuk 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Daha sonra Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, ikinci saldırıda 1951 doğumlu bir erkeğin hayatını kaybettiğini, biri kadın üç sivilin daha yaralandığını açıkladı. Kulemzin ayrıca bir bahçeli evde hasarın meydana geldiğini belirtti.
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