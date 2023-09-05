https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusunun-donetkse-saldirilarinda-2-sivil-oldu-1075223729.html
Ukrayna ordusunun Donetks’e saldırılarında 2 sivil öldü
Ukrayna ordusunun Donetks’e saldırılarında 2 sivil öldü
Ukrayna ordusunun bugün Donetsk saldırısına düzenlediği topçu saldırılarında iki sivil hayatını kaybederken en az 10 kişi yaralandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T23:10+0300
2023-09-05T23:10+0300
2023-09-05T23:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk
denis puşilin
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Donetsk şehrine bugün düzenlenen topçu saldırısında 1973 doğumlu bir kadının hayatını kaybettiğini, aralarında bir çocuk 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.Daha sonra Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, ikinci saldırıda 1951 doğumlu bir erkeğin hayatını kaybettiğini, biri kadın üç sivilin daha yaralandığını açıkladı. Kulemzin ayrıca bir bahçeli evde hasarın meydana geldiğini belirtti.
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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, denis puşilin
ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, denis puşilin
Ukrayna ordusunun Donetks’e saldırılarında 2 sivil öldü
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Ukrayna ordusunun bugün Donetsk saldırısına düzenlediği topçu saldırılarında iki sivil hayatını kaybederken en az 10 kişi yaralandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Donetsk şehrine bugün düzenlenen topçu saldırısında 1973 doğumlu bir kadının hayatını kaybettiğini, aralarında bir çocuk 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Daha sonra Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, ikinci saldırıda 1951 doğumlu bir erkeğin hayatını kaybettiğini, biri kadın üç sivilin daha yaralandığını açıkladı. Kulemzin ayrıca bir bahçeli evde hasarın meydana geldiğini belirtti.