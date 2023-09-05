https://sputniknews.com.tr/20230905/ukrayna-ordusunun-donetkse-saldirilarinda-2-sivil-oldu-1075223729.html

Ukrayna ordusunun Donetks’e saldırılarında 2 sivil öldü

Ukrayna ordusunun Donetks’e saldırılarında 2 sivil öldü

Ukrayna ordusunun bugün Donetsk saldırısına düzenlediği topçu saldırılarında iki sivil hayatını kaybederken en az 10 kişi yaralandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T23:10+0300

2023-09-05T23:10+0300

2023-09-05T23:10+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk

denis puşilin

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin, Donetsk şehrine bugün düzenlenen topçu saldırısında 1973 doğumlu bir kadının hayatını kaybettiğini, aralarında bir çocuk 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.Daha sonra Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, ikinci saldırıda 1951 doğumlu bir erkeğin hayatını kaybettiğini, biri kadın üç sivilin daha yaralandığını açıkladı. Kulemzin ayrıca bir bahçeli evde hasarın meydana geldiğini belirtti.

ukrayna

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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk, denis puşilin