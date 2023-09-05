https://sputniknews.com.tr/20230905/turkiye-a-milli-erkek-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonasinda-son-16-turuna-yukseldi--1075224765.html
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T23:43+0300
2023-09-05T23:43+0300
2023-09-05T23:43+0300
spor
türkiye a milli voleybol takımı
cev
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu’ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail’i 3-0 mağlup etti.Grubunu 8 puanla 4. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu’nu 1. sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Milliler son 16 turu karşılamalarını ise Bulgaristan’ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna’da oynayacak.
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türkiye a milli voleybol takımı, cev, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
türkiye a milli voleybol takımı, cev, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu’ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail’i 3-0 mağlup etti.
Grubunu 8 puanla 4. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu’nu 1. sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak.
Milliler son 16 turu karşılamalarını ise Bulgaristan’ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna’da oynayacak.