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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu’ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail’i 3-0 mağlup etti.Grubunu 8 puanla 4. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu’nu 1. sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Milliler son 16 turu karşılamalarını ise Bulgaristan’ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna’da oynayacak.
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türkiye a milli voleybol takımı, cev, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
türkiye a milli voleybol takımı, cev, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi

23:43 05.09.2023
© AA / Mostafa AlkharoufA Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu’ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail’i 3-0 mağlup etti.
Grubunu 8 puanla 4. sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu’nu 1. sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak.
Milliler son 16 turu karşılamalarını ise Bulgaristan’ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna’da oynayacak.
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