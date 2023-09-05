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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
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https://sputniknews.com.tr/20230905/sumer-ezgu-antalyada-kaza-gecirdi-1075196648.html
Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi
Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi
Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve ona bağlı karavan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında yan yattı. Kaza sonrası... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T09:47+0300
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yaşam
sümer ezgü
şarkıcı
trafik kazası
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Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün bulunduğu cip ve ona bağlı olan karavan, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan karavan, ardından ciple birlikte yan devrildi. Araçta bulunan Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.'İyiyiz, bir sorun yok'Sanatçı Sümer Ezgü, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi. Ezgü, “Geçirdiğimiz kaza ile ilgili sürekli arayan soranlar var. Bizde bir şey yok. Karavanla yokuş aşağı inerken hız kazandı. Çekme karavan bir anda yalpalandı, refüje vurdu ve bizi devirdi. Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/oyuncu-olgun-simsek-trafik-kazasi-gecirdi-1074828356.html
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sümer ezgü, şarkıcı, trafik kazası
sümer ezgü, şarkıcı, trafik kazası

Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi

09:47 05.09.2023
© İHA / SUAT METİNSümer Ezgü Antalya’da kaza geçirdi
Sümer Ezgü Antalya’da kaza geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© İHA / SUAT METİN
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Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve ona bağlı karavan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında yan yattı. Kaza sonrası Ezgü, “Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” açıklamasını yaptı.
Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün bulunduğu cip ve ona bağlı olan karavan, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan karavan, ardından ciple birlikte yan devrildi. Araçta bulunan Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.

'İyiyiz, bir sorun yok'

Sanatçı Sümer Ezgü, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi. Ezgü, “Geçirdiğimiz kaza ile ilgili sürekli arayan soranlar var. Bizde bir şey yok. Karavanla yokuş aşağı inerken hız kazandı. Çekme karavan bir anda yalpalandı, refüje vurdu ve bizi devirdi. Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” dedi.
Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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