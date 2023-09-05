https://sputniknews.com.tr/20230905/sumer-ezgu-antalyada-kaza-gecirdi-1075196648.html

Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi

Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve ona bağlı karavan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında yan yattı. Kaza sonrası... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T09:47+0300

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yaşam

sümer ezgü

şarkıcı

trafik kazası

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Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün bulunduğu cip ve ona bağlı olan karavan, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan karavan, ardından ciple birlikte yan devrildi. Araçta bulunan Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.'İyiyiz, bir sorun yok'Sanatçı Sümer Ezgü, geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi. Ezgü, “Geçirdiğimiz kaza ile ilgili sürekli arayan soranlar var. Bizde bir şey yok. Karavanla yokuş aşağı inerken hız kazandı. Çekme karavan bir anda yalpalandı, refüje vurdu ve bizi devirdi. Araç yan yattı ve sürüklendik. İyiyiz bir sorun yok. İlginize çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230822/oyuncu-olgun-simsek-trafik-kazasi-gecirdi-1074828356.html

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sümer ezgü, şarkıcı, trafik kazası