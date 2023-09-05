Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, AB'yi geride bıraktı: Türkiye 3. sırada
18:47 05.09.2023 (güncellendi: 18:52 05.09.2023)
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Rusya'dan en fazla alım yapan ülkeler listesinde Çin, AB'yi geçerek birinci sıraya yerleşti. Türkiye, 3. sıradaki yerini korudu.
Kommersant gazetesi, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov'un Rusya Dış Ticaret Akademisi'ndeki seminerde yaptığı sunuma dayanarak Rusya'dan en fazla ithalat yapan ülkelerin listesini yayınladı.
Reşetnikov'un açıkladığı 2023'ün ilk yarısına ilişkin verilere göre Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, 37.3 milyar dolarla 1. sırada yer alıyor. Çin'in bu dönemde Rusya'dan ithalatını geçen yılki 30 milyar dolar seviyesinde 37.3 milyar seviyesine yükselttiği görülüyor.
Rusya'dan ithalatı 98.9 milyar dolardan 24.5 milyar dolara düşen AB, bu çok keskin düşüşle sıralamada da 2. sıraya düştü.
Listenin 3. sırasında 17.3 milyar dolarla Türkiye yer alırken onu sırasıyla 16.1 ve 15.5 milyar dolarla Avrasya Ekonomik Birliği ve Hindistan izledi.
'Rus petrol ve petrol ürünlerine uygulanan ambargo etkili oldu'
Reşetnikov'un açıkladığı 2023'ün ilk yarısına ilişkin verilere göre Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, 37.3 milyar dolarla 1. sırada yer alıyor. Çin'in bu dönemde Rusya'dan ithalatını geçen yılki 30 milyar dolar seviyesinde 37.3 milyar seviyesine yükselttiği görülüyor.
Rusya'dan ithalatı 98.9 milyar dolardan 24.5 milyar dolara düşen AB, bu çok keskin düşüşle sıralamada da 2. sıraya düştü.
Listenin 3. sırasında 17.3 milyar dolarla Türkiye yer alırken onu sırasıyla 16.1 ve 15.5 milyar dolarla Avrasya Ekonomik Birliği ve Hindistan izledi.
'Rus petrol ve petrol ürünlerine uygulanan ambargo etkili oldu'
Kommersant'ın haberinde, AB'nin Rusya'dan ithalatında yaşanan düşüşün özellikle Rus petrol ve petrol ürünlerine uygulanan ambargonun etkili olduğunu vurgulandı.
Rusya ile AB arasındaki ticaret dengelendi
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerini de paylaşan gazete, AB'nin toplam ithalatında Rusya'nın payı Şubat 2022'de yüzde 9.6 seviyesindeyken bu oranın Haziran 2023'te yüzde 1.7'ye düştüğünü, bu dönemde Rusya'nın AB ihracatındaki payının da yüzde 3.8'den yüzde 1.4'e gerilediğini belirtti.
AB, Mart 2022'de enerji ürünlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle 18.5 milyar euro ile Rusya'ya karşı en yüksek ticaret açığını verdi. AB-Rusya arasında ticaret açığı bu yılın haziran ayı itibarıyla ise 400 milyon euro seviyesine kadar indi.
AB, Mart 2022'de enerji ürünlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle 18.5 milyar euro ile Rusya'ya karşı en yüksek ticaret açığını verdi. AB-Rusya arasında ticaret açığı bu yılın haziran ayı itibarıyla ise 400 milyon euro seviyesine kadar indi.