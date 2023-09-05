Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230905/putin-erdogan-gorusmesinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-detaylari-batiya-iletilecek-1075197736.html
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de yaptığı kritik görüşmenin tahıl anlaşmasına ilişkin detaylarının... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T10:43+0300
2023-09-05T10:43+0300
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
türkiye
birleşmiş milletler (bm)
doğalgaz
doğalgaz hubı
batılı ülkeler
tahıl
tahıl anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075176479_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_e901d38414176d5b9d0fa8c66a1038ed.jpg
Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde yer alan Türk heyetinden bir kaynak, Putin ve Erdoğan'ın tahıl anlaşmasıyla ilgili istişarelerinin detaylarını Batı'ya ileteceklerini söyledi.Kaynak, "Elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yeni teklif paketinin maddelerinin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi bizim için bir öncelik" dedi.'Moskova ve Ankara, doğalgaz transfer merkeziyle ilgili çalışmaları aktif safhaya geçiyor'Bu arada Türk kaynak, Rusya'nın sunduğu ve Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasını öngören projeyle ilgili çalışmaların yakında aktif safhaya geçeceğini belirtti.Kaynak, "İlgili kurumlara çalışmaların aktif hale getirilmesi için talimat verildi. Liderlerin kurulması yönünde talimat verdiği çalışma grupları yakında görüşmelere başlayacak. En kısa sürede somut adımları göreceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-gorusmesi-socide-basladi-1075166656.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075176479_114:0:2702:1941_1920x0_80_0_0_4c14f02742ab4d5294e9874b319fce59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, birleşmiş milletler (bm), doğalgaz, doğalgaz hubı, batılı ülkeler, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, recep tayyip erdoğan
ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, birleşmiş milletler (bm), doğalgaz, doğalgaz hubı, batılı ülkeler, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, recep tayyip erdoğan

'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'

10:43 05.09.2023
© POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan
Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de yaptığı kritik görüşmenin tahıl anlaşmasına ilişkin detaylarının Batılı ülkelere aktarılacağı ifade edildi.
Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde yer alan Türk heyetinden bir kaynak, Putin ve Erdoğan'ın tahıl anlaşmasıyla ilgili istişarelerinin detaylarını Batı'ya ileteceklerini söyledi.

Kaynak, "Elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yeni teklif paketinin maddelerinin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi bizim için bir öncelik" dedi.

'Moskova ve Ankara, doğalgaz transfer merkeziyle ilgili çalışmaları aktif safhaya geçiyor'

Bu arada Türk kaynak, Rusya'nın sunduğu ve Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasını öngören projeyle ilgili çalışmaların yakında aktif safhaya geçeceğini belirtti.

Kaynak, "İlgili kurumlara çalışmaların aktif hale getirilmesi için talimat verildi. Liderlerin kurulması yönünde talimat verdiği çalışma grupları yakında görüşmelere başlayacak. En kısa sürede somut adımları göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Putin ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
DÜNYA
Erdoğan ile Soçi'de görüşen Putin: Tahıl anlaşmasında müzakerelere açığız
Dün, 13:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала