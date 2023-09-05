https://sputniknews.com.tr/20230905/putin-erdogan-gorusmesinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-detaylari-batiya-iletilecek-1075197736.html

'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'

'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de yaptığı kritik görüşmenin tahıl anlaşmasına ilişkin detaylarının... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T10:43+0300

2023-09-05T10:43+0300

2023-09-05T10:43+0300

dünya

ukrayna

ukrayna krizi

türkiye

birleşmiş milletler (bm)

doğalgaz

doğalgaz hubı

batılı ülkeler

tahıl

tahıl anlaşması

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Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde yer alan Türk heyetinden bir kaynak, Putin ve Erdoğan'ın tahıl anlaşmasıyla ilgili istişarelerinin detaylarını Batı'ya ileteceklerini söyledi.Kaynak, "Elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yeni teklif paketinin maddelerinin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi bizim için bir öncelik" dedi.'Moskova ve Ankara, doğalgaz transfer merkeziyle ilgili çalışmaları aktif safhaya geçiyor'Bu arada Türk kaynak, Rusya'nın sunduğu ve Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasını öngören projeyle ilgili çalışmaların yakında aktif safhaya geçeceğini belirtti.Kaynak, "İlgili kurumlara çalışmaların aktif hale getirilmesi için talimat verildi. Liderlerin kurulması yönünde talimat verdiği çalışma grupları yakında görüşmelere başlayacak. En kısa sürede somut adımları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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