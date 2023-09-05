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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Bu akşamdan itibaren İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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meteorolojiden istanbul için kuvvetli sağanak uyarısı, istanbula yağmur ne zaman yağacak, istanbul hava durumu, istanbulda yarın hava nasıl olacak,
meteorolojiden istanbul için kuvvetli sağanak uyarısı, istanbula yağmur ne zaman yağacak, istanbul hava durumu, istanbulda yarın hava nasıl olacak,

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

19:13 05.09.2023
© AARüzgar ve sağanak
Rüzgar ve sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA
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Bu akşamdan itibaren İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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