https://sputniknews.com.tr/20230905/meteorolojiden-istanbul-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1075216790.html
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Bu akşamdan itibaren İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T19:13+0300
2023-09-05T19:13+0300
2023-09-05T19:13+0300
türkiye
istanbul
sağanak
sağanak yağış
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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meteorolojiden istanbul için kuvvetli sağanak uyarısı, istanbula yağmur ne zaman yağacak, istanbul hava durumu, istanbulda yarın hava nasıl olacak,
meteorolojiden istanbul için kuvvetli sağanak uyarısı, istanbula yağmur ne zaman yağacak, istanbul hava durumu, istanbulda yarın hava nasıl olacak,
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
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Bu akşamdan itibaren İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.