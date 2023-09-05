https://sputniknews.com.tr/20230905/meteorolojiden-istanbul-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1075216790.html

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Bu akşamdan itibaren İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T19:13+0300

2023-09-05T19:13+0300

2023-09-05T19:13+0300

türkiye

istanbul

sağanak

sağanak yağış

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

türkiye

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