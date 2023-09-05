https://sputniknews.com.tr/20230905/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-sari-ve-turuncu-alarm-1075191378.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Son hava durumu raporuna göre, İstanbul için gök gürültülü sağanak... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T06:34+0300

2023-09-05T06:34+0300

2023-09-05T06:37+0300

türkiye

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istanbul hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji 5 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 9 il için sarı, 2 ile ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Aydın, Çanakkale, İstanbul, Muğla, Balıkesir, Edirne, İzmir, Manisa ve Tekirdağ için sarı, Kırıklareli ve Muğla için ise turuncu kodlu alarm verildi.Son değerlendirmelere göre, İstanbul çevrelerinin 3 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Batı Karadeniz'in iç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli̇ yağış uyarısı Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli̇ rüzgar uyarısıRüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAKARYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 33°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS °C, 33°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Düzce ile bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 28°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 34°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 32°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 28°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230904/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1075156878.html

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