https://sputniknews.com.tr/20230905/meteoroloji-bu-defa-aydinin-bati-ilceleri-icin-uyari-yapti-1075191125.html

Meteoroloji bu defa Aydın'ın Batı ilçeleri için uyarı yaptı

Meteoroloji bu defa Aydın'ın Batı ilçeleri için uyarı yaptı

Aydın'ın Doğu ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve sel olayının ardından, şimdi de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ilin Batı kısmındaki... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T02:56+0300

2023-09-05T02:56+0300

2023-09-05T02:56+0300

dünya

aydın

doğu

sağanak

sağanak yağış

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Yağışların 05 Eylül günü gece yarısından itibaren gündüz saat 12:00'ye kadarki süre içerisinde beklendiği belirtilen meteorolojik uyarı 'Aydın’ın Batısında beklenen gök gürültülü yağışlara dikkat' başlığı ile yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre gece saatlerinden itibaren Aydın’ın batısında (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik, İncirliova ve Koçarlı) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

aydın

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aydın, doğu, sağanak, sağanak yağış, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü