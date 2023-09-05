https://sputniknews.com.tr/20230905/maltepedeki-yangin-sirasinda-ormanlik-alanda-gorulen-2-zanli-yakalandi-1075188317.html
Maltepe'deki yangın sırasında ormanlık alanda görülen 2 zanlı yakalandı
Maltepe'deki yangın sırasında ormanlık alanda görülen 2 zanlı yakalandı
Maltepe'de çıkan yangın sırasında polis ekiplerince ormanlık alanda görülen 2 şüpheli gözaltına alındı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T01:00+0300
2023-09-05T01:00+0300
2023-09-05T01:00+0300
türkiye
maltepe
yangın
gözaltı
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İstanbul Maltepe'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktıktan sonra itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangın sırasında çevrede araştırma yapan polislerce ormanlık alanda 2 kişi tespit edildi.Biri yabancı uyruklu kadın 2 şüpheli, ormanlık alana izinsiz giriş gerekçesiyle gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüphelilerin yangınla ilgilerinin olup olmadığı araştırılıyor.
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maltepe, yangın, gözaltı
Maltepe'deki yangın sırasında ormanlık alanda görülen 2 zanlı yakalandı
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Maltepe'de çıkan yangın sırasında polis ekiplerince ormanlık alanda görülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Maltepe'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktıktan sonra itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangın sırasında çevrede araştırma yapan polislerce ormanlık alanda 2 kişi tespit edildi.
Biri yabancı uyruklu kadın 2 şüpheli, ormanlık alana izinsiz giriş gerekçesiyle gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin yangınla ilgilerinin olup olmadığı araştırılıyor.