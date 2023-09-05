Maltepe'deki yangın sırasında ormanlık alanda görülen 2 zanlı yakalandı

© Adem Koç İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (