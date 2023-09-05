https://sputniknews.com.tr/20230905/litvanya-cumhurbaskani-nauseda-ukraynadaki-yolsuzluk-kieve-silah-tedarikini-engelliyor-1075222839.html
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Ukrayna'daki yolsuzluk skandallarının Kiev'e silah tedarikini olumsuz etkildeğini belirtti. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T22:44+0300
2023-09-05T22:44+0300
2023-09-05T22:44+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
gitanas nauseda
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Sputnik Litvanya'nın haberine göre Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'daki yolsuzluk skandallarının Batılı ülkelerin Kiev'e silah tedariki kararını etkilediğini söyledi.Nauseda, "Bu önemli bir neden. Bu çok önemli bir neden. Ukrayna'yı destekleyen ülkeler demokratik olduklarından, kendi toplumlarının duygularını, seçmenlerinin görüşlerini dikkate almaları gerekiyor. Düşünün ki seçmenler şu ya da bu şekilde yardımın gönderildiği ülkede çok büyük yolsuzluk skandallarının olduğunu görüyor. Bu, bu ülkenin itibarına büyük bir darbedir” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk lekesinden kurtulma ve uluslararası toplumun gözünde Ukrayna'nın imajını düzeltme arzusunu çok iyi anladığına vurgu yapan Nauseda, hem mevcut hem de gelecekteki desteğin onun eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.Nauseda, Amerikan F-16 savaş uçaklarının tedarikindeki gecikmenin nedeninin kesinlikle yolsuzluk olmadığını da sözlerine ekledi.
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litvanya, ukrayna krizi, ukrayna, gitanas nauseda, vladimir zelenskiy
litvanya, ukrayna krizi, ukrayna, gitanas nauseda, vladimir zelenskiy
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Ukrayna'daki yolsuzluk skandallarının Kiev'e silah tedarikini olumsuz etkildeğini belirtti.
Sputnik Litvanya'nın haberine göre Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'daki yolsuzluk skandallarının Batılı ülkelerin Kiev'e silah tedariki kararını etkilediğini söyledi.
Nauseda, "Bu önemli bir neden. Bu çok önemli bir neden. Ukrayna'yı destekleyen ülkeler demokratik olduklarından, kendi toplumlarının duygularını, seçmenlerinin görüşlerini dikkate almaları gerekiyor. Düşünün ki seçmenler şu ya da bu şekilde yardımın gönderildiği ülkede çok büyük yolsuzluk skandallarının olduğunu görüyor. Bu, bu ülkenin itibarına büyük bir darbedir” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk lekesinden kurtulma ve uluslararası toplumun gözünde Ukrayna'nın imajını düzeltme arzusunu çok iyi anladığına vurgu yapan Nauseda, hem mevcut hem de gelecekteki desteğin onun eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.
Nauseda, Amerikan F-16 savaş uçaklarının tedarikindeki gecikmenin nedeninin kesinlikle yolsuzluk olmadığını da sözlerine ekledi.