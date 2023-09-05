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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/litvanya-cumhurbaskani-nauseda-ukraynadaki-yolsuzluk-kieve-silah-tedarikini-engelliyor-1075222839.html
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Ukrayna'daki yolsuzluk skandallarının Kiev'e silah tedarikini olumsuz etkildeğini belirtti. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T22:44+0300
2023-09-05T22:44+0300
ukrayna krizi
litvanya
ukrayna krizi
ukrayna
gitanas nauseda
vladimir zelenskiy
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Sputnik Litvanya'nın haberine göre Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'daki yolsuzluk skandallarının Batılı ülkelerin Kiev'e silah tedariki kararını etkilediğini söyledi.Nauseda, "Bu önemli bir neden. Bu çok önemli bir neden. Ukrayna'yı destekleyen ülkeler demokratik olduklarından, kendi toplumlarının duygularını, seçmenlerinin görüşlerini dikkate almaları gerekiyor. Düşünün ki seçmenler şu ya da bu şekilde yardımın gönderildiği ülkede çok büyük yolsuzluk skandallarının olduğunu görüyor. Bu, bu ülkenin itibarına büyük bir darbedir” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk lekesinden kurtulma ve uluslararası toplumun gözünde Ukrayna'nın imajını düzeltme arzusunu çok iyi anladığına vurgu yapan Nauseda, hem mevcut hem de gelecekteki desteğin onun eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.Nauseda, Amerikan F-16 savaş uçaklarının tedarikindeki gecikmenin nedeninin kesinlikle yolsuzluk olmadığını da sözlerine ekledi.
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor

22:44 05.09.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinLitvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Стрингер
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Ukrayna'daki yolsuzluk skandallarının Kiev'e silah tedarikini olumsuz etkildeğini belirtti.
Sputnik Litvanya'nın haberine göre Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'daki yolsuzluk skandallarının Batılı ülkelerin Kiev'e silah tedariki kararını etkilediğini söyledi.
Nauseda, "Bu önemli bir neden. Bu çok önemli bir neden. Ukrayna'yı destekleyen ülkeler demokratik olduklarından, kendi toplumlarının duygularını, seçmenlerinin görüşlerini dikkate almaları gerekiyor. Düşünün ki seçmenler şu ya da bu şekilde yardımın gönderildiği ülkede çok büyük yolsuzluk skandallarının olduğunu görüyor. Bu, bu ülkenin itibarına büyük bir darbedir” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk lekesinden kurtulma ve uluslararası toplumun gözünde Ukrayna'nın imajını düzeltme arzusunu çok iyi anladığına vurgu yapan Nauseda, hem mevcut hem de gelecekteki desteğin onun eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.
Nauseda, Amerikan F-16 savaş uçaklarının tedarikindeki gecikmenin nedeninin kesinlikle yolsuzluk olmadığını da sözlerine ekledi.
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