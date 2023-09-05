https://sputniknews.com.tr/20230905/kocaelide-yolcu-otobusunde-765-kilogram-eroin-ele-gecirildi-1075223468.html
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T22:52+0300
2023-09-05T22:52+0300
2023-09-05T22:52+0300
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tem otoyolu
tem otoyolu
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Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama gerçekleştirdi.Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, buraya zulalanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin buldu.Ekipler tarafından 6 zanlı gözaltına alındı.
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tem otoyolu, tem otoyolu, tem otoyolu, kocaeli, eroin, istihbarat, istihbarat
tem otoyolu, tem otoyolu, tem otoyolu, kocaeli, eroin, istihbarat, istihbarat
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi
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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı.
Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama gerçekleştirdi.
Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, buraya zulalanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin buldu.
Ekipler tarafından 6 zanlı gözaltına alındı.