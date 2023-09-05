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Kocaeli'de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama gerçekleştirdi.Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, buraya zulalanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin buldu.Ekipler tarafından 6 zanlı gözaltına alındı.
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Kocaeli'de yolcu otobüsünde 76,5 kilogram eroin ele geçirildi

22:52 05.09.2023
© CİHAT POLAT-AW023884Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı.
Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© CİHAT POLAT-AW023884
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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı.
Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama gerçekleştirdi.
Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, buraya zulalanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin buldu.
Ekipler tarafından 6 zanlı gözaltına alındı.
© CİHAT POLAT-AW023884Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı.
Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, polis ekiplerince alınan istihbarat üzerine durdurulan yolcu otobüsünden 76 kilogram 500 gram eroin çıktı.
© CİHAT POLAT-AW023884
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