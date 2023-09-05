Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz

Ülkemizi dünyanın 4 bir yanında temsil eden iş insanlarıyla bir araya geliyoruz. Altyapı ihtiyacı dünyada bitmedikçe müteahhitlerimizin ihtiyacı da hiç bitmeyecektir. Ülkemizi dünyanın 4 bir yanında temsil eden iş insanlarıyla bir araya geliyoruz. Altyapı ihtiyacı dünyada bitmedikçe müteahhitlerimizin ihtiyacı da hiç bitmeyecektir.

Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi. Depremzedelere hakaret eden fukaralar hala ısrar ederken biz yaraları sarmaya devam ediyoruz. Konteyner kent kurulumlarına insanları yerleştirdik. Sistemli bir şekilde yardımları ulaştırıyoruz. Bölgede art arda temel atıyoruz. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından falasının inşasına başlamış olduk. Hatay'da ise 50 bin konut köy evi ve iş yerinin oluşumu devam ediyor. Yerinde dönüşüme 86 bin kişi başvurdu. Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi. Depremzedelere hakaret eden fukaralar hala ısrar ederken biz yaraları sarmaya devam ediyoruz. Konteyner kent kurulumlarına insanları yerleştirdik. Sistemli bir şekilde yardımları ulaştırıyoruz. Bölgede art arda temel atıyoruz. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından falasının inşasına başlamış olduk. Hatay'da ise 50 bin konut köy evi ve iş yerinin oluşumu devam ediyor. Yerinde dönüşüme 86 bin kişi başvurdu.

Zaferler ayı olan ağustosun son durağı 30 Ağustos'ta külliyede yapılan töreni hep birlikte yaşadık. 100. yıl marşını ilk kez dinledik. Zaferler ayı olan ağustosun son durağı 30 Ağustos'ta külliyede yapılan töreni hep birlikte yaşadık. 100. yıl marşını ilk kez dinledik.

Kara deniz ve Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenini gerçekleştirdik. Adli açılış töreninde yeni anayasa çağrımızı yeniledik. Adalete erişiminin kolaylaşmasına devam edeceğiz. Yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'yi demokrasimize yakışır sivil bir anayasayla buluşturmaları yeniden başlatacağız. Kara deniz ve Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenini gerçekleştirdik. Adli açılış töreninde yeni anayasa çağrımızı yeniledik. Adalete erişiminin kolaylaşmasına devam edeceğiz. Yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'yi demokrasimize yakışır sivil bir anayasayla buluşturmaları yeniden başlatacağız.

TEKNOFEST'in Ankara organizasyonuna katılarak geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yaptık. Başvuru ve ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan TEKNOFEST zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. Yarın bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak. TEKNOFEST'in Ankara organizasyonuna katılarak geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yaptık. Başvuru ve ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan TEKNOFEST zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. Yarın bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak.

Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tahıl Koridoru başta olmak üzere pek çok insani gündemin masada olduğu bir dönemde bu görüşmenin kıymetinin tüm dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tahıl Koridoru başta olmak üzere pek çok insani gündemin masada olduğu bir dönemde bu görüşmenin kıymetinin tüm dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum.

Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz. Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz.

Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı. Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı.

Deprem felaketine rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlamıştır. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan, yatırım, istihdam, ihracat ile ülkemizi büyütme hedefine doğru yürüyoruz. Kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ama her seferinde eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz. Deprem felaketine rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlamıştır. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan, yatırım, istihdam, ihracat ile ülkemizi büyütme hedefine doğru yürüyoruz. Kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ama her seferinde eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz.

Türkiye'nin elde ettiği başarılar oyunları bozmaya devam ediyor. Niyetler farklı olduğu için tüm alanlarda Türkiye hayrına teklifler sunan az sayıda aydın görüyoruz. Muhalefet cenahındaki muhtesir iklim, bilim insanlarımızı da zehirlemektedir. Enflasyonla mücadelemize zarar verenleri, bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır. Sosyal medyadan etkilenip bu furyaya katılanların sayısı az değildir. Bu uzun zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Türkiye'nin elde ettiği başarılar oyunları bozmaya devam ediyor. Niyetler farklı olduğu için tüm alanlarda Türkiye hayrına teklifler sunan az sayıda aydın görüyoruz. Muhalefet cenahındaki muhtesir iklim, bilim insanlarımızı da zehirlemektedir. Enflasyonla mücadelemize zarar verenleri, bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır. Sosyal medyadan etkilenip bu furyaya katılanların sayısı az değildir. Bu uzun zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir.

Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.

Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi. Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi.

Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır.

Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir. Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir.

Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur.

Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir. Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir.

Irak ve Suriye'deki aktörler, coğrafyanın bin yıllık gerçeklerini dikkate almadan başarıya ulaşamazlar. Irak ve Suriye'deki aktörler, coğrafyanın bin yıllık gerçeklerini dikkate almadan başarıya ulaşamazlar.