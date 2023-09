Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz

Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi. Depremzedelere hakaret eden fukaralar hala ısrar ederken biz yaraları sarmaya devam ediyoruz. Konteyner kent kurulumlarına insanları yerleştirdik. Sistemli bir şekilde yardımları ulaştırıyoruz. Bölgede art arda temel atıyoruz. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından falasının inşasına başlamış olduk. Hatay'da ise 50 bin konut köy evi ve iş yerinin oluşumu devam ediyor. Yerinde dönüşüme 86 bin kişi başvurdu.