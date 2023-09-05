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İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T21:32+0300
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istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
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Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.Bulunmuş Eşya Bürosu'nca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.Toplam değeri 184 bin 110 liradan açık artırmaya sunulan eşyaları, Aziz Korkmaz 550 bin liraya satın aldı.
https://sputniknews.com.tr/20190702/iettde-unutulan-esyalar-81-bin-liraya-satildi-1039534587.html
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istanbul, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), toplu ulaşım
istanbul, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), toplu ulaşım

İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

21:32 05.09.2023 (güncellendi: 21:34 05.09.2023)
© AA / İslam Yakutİstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA / İslam Yakut
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İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı.
Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.
Bulunmuş Eşya Bürosu'nca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.
Toplam değeri 184 bin 110 liradan açık artırmaya sunulan eşyaları, Aziz Korkmaz 550 bin liraya satın aldı.
© AA / İslam Yakutİstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. - Sputnik Türkiye
1/3
© AA / İslam Yakut
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
© AA / İslam Yakutİstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. - Sputnik Türkiye
2/3
© AA / İslam Yakut
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
© AA / İslam Yakutİstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. - Sputnik Türkiye
3/3
© AA / İslam Yakut
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
1/3
© AA / İslam Yakut
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
2/3
© AA / İslam Yakut
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
3/3
© AA / İslam Yakut
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
İETT'de unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2019
MULTİMEDYA
İETT’de unutulan eşyalar 81 bin liraya satıldı
2 Temmuz 2019, 12:28
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