İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

© AA / İslam Yakut İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.