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Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü
Hindistan’ın Odisha eyaletinde 2 saat içinde 61 bin yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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hindistan
yıldırım
yıldırım
yıldırım
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Hindistan’ın Odisha eyaletinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu.Eyaletin başkenti Bhubaneswar’da şiddetli yağışlarla birlikte 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. En az 12 kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Yıldırım düşmesi nedeniyle 8 büyükbaş hayvan da telef oldu.Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününe kadar süreceğini belirterek, vatandaşları yıldırım çarpmalarına karşı uyardı.IMD, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verirken, diğer bölgelerde de sarı alarm verdi.Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 400 bin rupi maddi yardımda bulunulacağı belirtildi.Öte yandan, dün Odisha’da 5 bin 300’den fazla yıldırım düştü.Hindistan’ın doğu kesimlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu bu aylarda sık sık yıldırım düşüyor.Bugün düşen 61 bin yıldırımın daha önce kaydedilmediği belirtiliyor.
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hindistan, yıldırım, yıldırım, yıldırım, odisha
hindistan, yıldırım, yıldırım, yıldırım, odisha

Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

00:26 05.09.2023
© AP Photo / Channi AnandHindistan - yıldırım
Hindistan - yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Channi Anand
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Hindistan’ın Odisha eyaletinde 2 saat içinde 61 bin yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Odisha eyaletinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu.
Eyaletin başkenti Bhubaneswar’da şiddetli yağışlarla birlikte 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. En az 12 kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Yıldırım düşmesi nedeniyle 8 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününe kadar süreceğini belirterek, vatandaşları yıldırım çarpmalarına karşı uyardı.
IMD, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verirken, diğer bölgelerde de sarı alarm verdi.
Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 400 bin rupi maddi yardımda bulunulacağı belirtildi.
Öte yandan, dün Odisha’da 5 bin 300’den fazla yıldırım düştü.
Hindistan’ın doğu kesimlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu bu aylarda sık sık yıldırım düşüyor.
Bugün düşen 61 bin yıldırımın daha önce kaydedilmediği belirtiliyor.
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