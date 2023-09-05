https://sputniknews.com.tr/20230905/hindistanda-2-saatte-61-bin-yildirim-dustu-12-olu-1075187695.html

Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

Hindistan’da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

Hindistan’ın Odisha eyaletinde 2 saat içinde 61 bin yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T00:26+0300

2023-09-05T00:26+0300

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türkiye

hindistan

yıldırım

yıldırım

yıldırım

odisha

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Hindistan’ın Odisha eyaletinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu.Eyaletin başkenti Bhubaneswar’da şiddetli yağışlarla birlikte 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. En az 12 kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Yıldırım düşmesi nedeniyle 8 büyükbaş hayvan da telef oldu.Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününe kadar süreceğini belirterek, vatandaşları yıldırım çarpmalarına karşı uyardı.IMD, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verirken, diğer bölgelerde de sarı alarm verdi.Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 400 bin rupi maddi yardımda bulunulacağı belirtildi.Öte yandan, dün Odisha’da 5 bin 300’den fazla yıldırım düştü.Hindistan’ın doğu kesimlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu bu aylarda sık sık yıldırım düşüyor.Bugün düşen 61 bin yıldırımın daha önce kaydedilmediği belirtiliyor.

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