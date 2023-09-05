https://sputniknews.com.tr/20230905/haber-bulteni-1075212847.html
Haber bülteni
Haber bülteni
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta 1'i çocuk 5 kişi kayboldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T17:29+0300
2023-09-05T17:29+0300
2023-09-05T17:29+0300
radyo sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075211687_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_19cddb66735a79c9d5884092ffc43d59.jpg
Saat başı başlıkları
Saat başı başlıkları
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta 1'i çocuk 5 kişi kayboldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye açılan soruşturmaya İBB Başkanı İmamoğlu sert tepki gösterdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın hem Laçın-Hankendi hem de Ağdam-Hankendi yolunun açılmasından yana olduğunu açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075211687_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_34f7de86cef58bbd5ab024ee64af122f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
radyo sputnik, аудио
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta 1'i çocuk 5 kişi kayboldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye açılan soruşturmaya İBB Başkanı İmamoğlu sert tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın hem Laçın-Hankendi hem de Ağdam-Hankendi yolunun açılmasından yana olduğunu açıkladı.