Haber bülteni

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta 1'i çocuk 5 kişi kayboldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta 1'i çocuk 5 kişi kayboldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye açılan soruşturmaya İBB Başkanı İmamoğlu sert tepki gösterdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın hem Laçın-Hankendi hem de Ağdam-Hankendi yolunun açılmasından yana olduğunu açıkladı.
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17:29 05.09.2023
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta 1'i çocuk 5 kişi kayboldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye açılan soruşturmaya İBB Başkanı İmamoğlu sert tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın hem Laçın-Hankendi hem de Ağdam-Hankendi yolunun açılmasından yana olduğunu açıkladı.
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