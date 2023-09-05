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Haber bülteni

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta 1'i çocuk 5 kişi kayboldu. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T17:29+0300

2023-09-05T17:29+0300

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta 1'i çocuk 5 kişi kayboldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye açılan soruşturmaya İBB Başkanı İmamoğlu sert tepki gösterdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın hem Laçın-Hankendi hem de Ağdam-Hankendi yolunun açılmasından yana olduğunu açıkladı.

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