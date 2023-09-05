https://sputniknews.com.tr/20230905/galatasaraydan-cifte-transfer-1075190979.html

Galatasaray'dan çifte transfer

Galatasaray'dan çifte transfer

Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T02:52+0300

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spor

galatasaray

tanguy ndombele

davinson sanchez

transfer

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Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer ettiğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.Davinson Sanchez ile 4+1 sezonluk anlaşmaSarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin euro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin euro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/galatasaray-yeni-transferini-kapa-bildirdi-1075187336.html

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galatasaray, tanguy ndombele, davinson sanchez, transfer