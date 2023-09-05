Galatasaray'dan çifte transfer
© İHA / SAMET YALÇINTanguy Ndombele
© İHA / SAMET YALÇIN
Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı.
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2023
Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025…
Davinson Sanchez ile 4+1 sezonluk anlaşma
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin euro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.
27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin euro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.
Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2023
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli…