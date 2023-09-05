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Galatasaray'dan çifte transfer
Galatasaray'dan çifte transfer
Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T02:52+0300
2023-09-05T02:52+0300
spor
galatasaray
tanguy ndombele
davinson sanchez
transfer
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Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer ettiğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.Davinson Sanchez ile 4+1 sezonluk anlaşmaSarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin euro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin euro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/galatasaray-yeni-transferini-kapa-bildirdi-1075187336.html
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galatasaray, tanguy ndombele, davinson sanchez, transfer
galatasaray, tanguy ndombele, davinson sanchez, transfer

Galatasaray'dan çifte transfer

02:52 05.09.2023
© İHA / SAMET YALÇINTanguy Ndombele
Tanguy Ndombele - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© İHA / SAMET YALÇIN
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Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ve stoper Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı.
Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

Davinson Sanchez ile 4+1 sezonluk anlaşma

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin euro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.
27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin euro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.
Tanguy Ndombele - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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