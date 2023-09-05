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Filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi: Ada her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor
Filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi: Ada her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor
San Francisco’nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'ne de ev... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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фото, alcatraz hapishanesi, abd, turist, film, cezaevi
фото, alcatraz hapishanesi, abd, turist, film, cezaevi

Filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi: Ada her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor

16:30 05.09.2023
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San Francisco’nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'ne de ev sahipliği yapıyor.
© AA / Tayfun Coşkun

Alcatraz Adası, 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir adadır.

Alcatraz Adası, 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir adadır. - Sputnik Türkiye
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© AA / Tayfun Coşkun

Alcatraz Adası, 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir adadır.

© AA / Tayfun Coşkun

2008 Şubat ayında Alcatraz Cezaevi'nin yıkılması için yapılan referandum, San Francisco'lu seçmenlerin yüzde 72'lik oy oranıyla reddedilmişti.

2008 Şubat ayında Alcatraz Cezaevi&#x27;nin yıkılması için yapılan referandum, San Francisco&#x27;lu seçmenlerin yüzde 72&#x27;lik oy oranıyla reddedilmişti. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Tayfun Coşkun

2008 Şubat ayında Alcatraz Cezaevi'nin yıkılması için yapılan referandum, San Francisco'lu seçmenlerin yüzde 72'lik oy oranıyla reddedilmişti.

© AA / Tayfun Coşkun

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor.

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Tayfun Coşkun

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor.

© AA / Tayfun Coşkun

Hapishanenin içerisinde 'Art Deco' lakabı ile 1946 model Chevrolet de sergileniyor.

Hapishanenin içerisinde &#x27;Art Deco&#x27; lakabı ile 1946 model Chevrolet de sergileniyor. - Sputnik Türkiye
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© AA / Tayfun Coşkun

Hapishanenin içerisinde 'Art Deco' lakabı ile 1946 model Chevrolet de sergileniyor.

© AA / Tayfun Coşkun

Hapishaneden ilk kaçma olayı 27 Nisan 1936′da, Joe Bowers, görevi gereği çöp yakarken, adanın sınırındaki çite tırmanmaya başladı. İnmesi için yapılan ikazları reddedince, gözetleme kulesinden bir görevli tarafından vuruldu ve 20-30 metre yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralandı ve öldü.

Hapishaneden ilk kaçma olayı 27 Nisan 1936′da, Joe Bowers, görevi gereği çöp yakarken, adanın sınırındaki çite tırmanmaya başladı. İnmesi için yapılan ikazları reddedince, gözetleme kulesinden bir görevli tarafından vuruldu ve 20-30 metre yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralandı ve öldü. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Tayfun Coşkun

Hapishaneden ilk kaçma olayı 27 Nisan 1936′da, Joe Bowers, görevi gereği çöp yakarken, adanın sınırındaki çite tırmanmaya başladı. İnmesi için yapılan ikazları reddedince, gözetleme kulesinden bir görevli tarafından vuruldu ve 20-30 metre yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralandı ve öldü.

© AA / Tayfun Coşkun

Adanın cezaevi olarak kullanıldığı süre içinde 29 yılda 34 mahkum 14 ayrı kaçma girişiminde bulundu. 23'ü yakalandı, ikisi boğularak, sekiz hükümlü öldü, yakalanamayan sadece beş kişi kaldı.

Adanın cezaevi olarak kullanıldığı süre içinde 29 yılda 34 mahkum 14 ayrı kaçma girişiminde bulundu. 23&#x27;ü yakalandı, ikisi boğularak, sekiz hükümlü öldü, yakalanamayan sadece beş kişi kaldı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Tayfun Coşkun

Adanın cezaevi olarak kullanıldığı süre içinde 29 yılda 34 mahkum 14 ayrı kaçma girişiminde bulundu. 23'ü yakalandı, ikisi boğularak, sekiz hükümlü öldü, yakalanamayan sadece beş kişi kaldı.

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