Filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi: Ada her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor

Alcatraz Adası, 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir adadır.
Alcatraz Adası, 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir adadır.
2008 Şubat ayında Alcatraz Cezaevi'nin yıkılması için yapılan referandum, San Francisco'lu seçmenlerin yüzde 72'lik oy oranıyla reddedilmişti.
2008 Şubat ayında Alcatraz Cezaevi'nin yıkılması için yapılan referandum, San Francisco'lu seçmenlerin yüzde 72'lik oy oranıyla reddedilmişti.
Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor.
Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor.
Hapishanenin içerisinde 'Art Deco' lakabı ile 1946 model Chevrolet de sergileniyor.
Hapishanenin içerisinde 'Art Deco' lakabı ile 1946 model Chevrolet de sergileniyor.
Hapishaneden ilk kaçma olayı 27 Nisan 1936′da, Joe Bowers, görevi gereği çöp yakarken, adanın sınırındaki çite tırmanmaya başladı. İnmesi için yapılan ikazları reddedince, gözetleme kulesinden bir görevli tarafından vuruldu ve 20-30 metre yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralandı ve öldü.
Hapishaneden ilk kaçma olayı 27 Nisan 1936′da, Joe Bowers, görevi gereği çöp yakarken, adanın sınırındaki çite tırmanmaya başladı. İnmesi için yapılan ikazları reddedince, gözetleme kulesinden bir görevli tarafından vuruldu ve 20-30 metre yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralandı ve öldü.
Adanın cezaevi olarak kullanıldığı süre içinde 29 yılda 34 mahkum 14 ayrı kaçma girişiminde bulundu. 23'ü yakalandı, ikisi boğularak, sekiz hükümlü öldü, yakalanamayan sadece beş kişi kaldı.
Adanın cezaevi olarak kullanıldığı süre içinde 29 yılda 34 mahkum 14 ayrı kaçma girişiminde bulundu. 23'ü yakalandı, ikisi boğularak, sekiz hükümlü öldü, yakalanamayan sadece beş kişi kaldı.