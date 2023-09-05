Filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi: Ada her yıl 1.5 milyon turist ağırlıyor

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San Francisco’nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'ne de ev sahipliği yapıyor.