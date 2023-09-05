Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230905/eski-bakanlardan-necmettin-cevheri-hayatini-kaybetti--1075213806.html
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T18:24+0300
2023-09-05T18:24+0300
türkiye
bakan
hayatını kaybedenler
eski
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2ce43fafc85e8144aeb007744fca0c3.jpg
Eski bakan Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_187c4476a91ad9eb1e16b58fabc475e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
necmettin cevheri kimdir, necmettin cevheri öldü mü, necmettin cevheri kaç yaşında öldü, necmettin cevheri hangi bakan,
necmettin cevheri kimdir, necmettin cevheri öldü mü, necmettin cevheri kaç yaşında öldü, necmettin cevheri hangi bakan,

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti

18:24 05.09.2023
© İHAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© İHA
Abone olTelegram
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski bakan Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала