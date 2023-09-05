https://sputniknews.com.tr/20230905/eski-bakanlardan-necmettin-cevheri-hayatini-kaybetti--1075213806.html

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T18:24+0300

2023-09-05T18:24+0300

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türkiye

bakan

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eski

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Eski bakan Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.

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