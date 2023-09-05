https://sputniknews.com.tr/20230905/eski-bakanlardan-necmettin-cevheri-hayatini-kaybetti--1075213806.html
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T18:24+0300
2023-09-05T18:24+0300
2023-09-05T18:24+0300
türkiye
bakan
hayatını kaybedenler
eski
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Eski bakan Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.
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necmettin cevheri kimdir, necmettin cevheri öldü mü, necmettin cevheri kaç yaşında öldü, necmettin cevheri hangi bakan,
Eski bakanlardan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti
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Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski bakan Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.