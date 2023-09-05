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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
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https://sputniknews.com.tr/20230905/donerci-dukkanindaki-yaglari-sokaga-bosalttilar-cadde-trafige-kapatildi-1075195990.html
Dönerci dükkanındaki yağları sokağa boşalttılar: Cadde trafiğe kapatıldı
Dönerci dükkanındaki yağları sokağa boşalttılar: Cadde trafiğe kapatıldı
Arnavutköy’de bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızma yaptı. İş yeri çalışanları dükkanı temizlemek için yağı caddeye boşaltınca vatandaşlar ve... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T09:39+0300
2023-09-05T09:39+0300
türkiye
cadde
trafik
yağ
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Arnavutköy’de bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızdı. Çalışanlar iş yerini basan yağı temizlemek için su ve yağı caddeye boşalttı. Genç Osman Caddesi’nde bulunan yokuştan aşağıya akan yağ kısa süre sonra araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Araçlar kaza yaptıPark halinde olan bir otomobil hiçbir müdahale olmadan kayarak park halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekerek düştü. Belediye ekiplerine yapılan ihbar üzerine yola kumlama çalışması yapıldı ve cadde trafiğe kapatıldı.Bazı vatandaşlar yola akan yağ nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Vatandaşların güçlük çektiği anlar cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı vatandaşların araçlarından indikten sonra ayakta duramadığı ve yokuş boyunca kaydığı görülürken bazı vatandaşlar ise elleriyle yoldan destek alarak kenara çıkmaya çalıştı.'Burası buz pistine döndü resmen'Cadde üzerinden geçen ve yaşananları gören Ömürcan Yıldız, “Sabah saatlerinde dükkanımızı açtıktan sonra yerde bir kayganlık olduğunu fark ettik. Bir dönerci dükkanından geldiğini tespit ettik. Belediye ekipleri geldi ve yolda kumlama yaptı. Yokuş dik olduğu için kaza oldu bir araç olduğu yerde kaymaya başladı. Kumlama yapıldıktan sonra bir problem kalmadığını gördük. Pisliği dışarıya atmışlar yokuşta olunca burası buz pistine döndü resmen” şeklinde konuştu.
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cadde, trafik, yağ
cadde, trafik, yağ

Dönerci dükkanındaki yağları sokağa boşalttılar: Cadde trafiğe kapatıldı

09:39 05.09.2023
© İHAYağ
Yağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© İHA
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Arnavutköy’de bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızma yaptı. İş yeri çalışanları dükkanı temizlemek için yağı caddeye boşaltınca vatandaşlar ve araç sahiplerine zor anlar yaşadı.
Arnavutköy’de bir dönerci dükkanında stoklanan yağlar dükkana sızdı. Çalışanlar iş yerini basan yağı temizlemek için su ve yağı caddeye boşalttı. Genç Osman Caddesi’nde bulunan yokuştan aşağıya akan yağ kısa süre sonra araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Araçlar kaza yaptı

Park halinde olan bir otomobil hiçbir müdahale olmadan kayarak park halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yolda duramayarak yokuş boyunca kayarken bazıları ise ayakta durmakta güçlük çekerek düştü. Belediye ekiplerine yapılan ihbar üzerine yola kumlama çalışması yapıldı ve cadde trafiğe kapatıldı.
Bazı vatandaşlar yola akan yağ nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Vatandaşların güçlük çektiği anlar cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı vatandaşların araçlarından indikten sonra ayakta duramadığı ve yokuş boyunca kaydığı görülürken bazı vatandaşlar ise elleriyle yoldan destek alarak kenara çıkmaya çalıştı.

'Burası buz pistine döndü resmen'

Cadde üzerinden geçen ve yaşananları gören Ömürcan Yıldız, “Sabah saatlerinde dükkanımızı açtıktan sonra yerde bir kayganlık olduğunu fark ettik. Bir dönerci dükkanından geldiğini tespit ettik. Belediye ekipleri geldi ve yolda kumlama yaptı. Yokuş dik olduğu için kaza oldu bir araç olduğu yerde kaymaya başladı. Kumlama yapıldıktan sonra bir problem kalmadığını gördük. Pisliği dışarıya atmışlar yokuşta olunca burası buz pistine döndü resmen” şeklinde konuştu.
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