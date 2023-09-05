https://sputniknews.com.tr/20230905/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075196297.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,7880 liradan, euro 28,8940 liradan güne başladı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T09:40+0300
2023-09-05T09:40+0300
2023-09-05T09:40+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 26,7860 liradan alınan dolar, 26,7880 liradan satılıyor. 28,8920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8940 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,7760 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 667 lira, çeyrek altın 2 bin 701 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 769 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1935 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.141 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 88.79 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.79 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.676 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,7880 liradan, euro 28,8940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,7860 liradan alınan dolar, 26,7880 liradan satılıyor. 28,8920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8940 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,7760 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 667 lira, çeyrek altın 2 bin 701 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 769 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1935 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.141 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 88.79 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.79 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.676 dolar seviyesinde.