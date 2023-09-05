Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine ilişkin açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230905/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075196297.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,7880 liradan, euro 28,8940 liradan güne başladı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T09:40+0300
2023-09-05T09:40+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074744565_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_3e4ba0370c975b3a7de9b1bb99472d04.jpg
Serbest piyasada 26,7860 liradan alınan dolar, 26,7880 liradan satılıyor. 28,8920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8940 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,7760 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 667 lira, çeyrek altın 2 bin 701 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 769 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1935 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.141 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 88.79 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.79 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.676 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230904/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075159846.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074744565_0:49:1024:817_1920x0_80_0_0_af2c1d94ac012974501c165c740fc19c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:40 05.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malazeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Abone olTelegram
İstanbul serbest piyasada dolar 26,7880 liradan, euro 28,8940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,7860 liradan alınan dolar, 26,7880 liradan satılıyor. 28,8920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8940 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,7760 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 667 lira, çeyrek altın 2 bin 701 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 769 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1935 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.141 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 88.79 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.79 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 25.676 dolar seviyesinde.
Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dün, 09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала