https://sputniknews.com.tr/20230905/darp-edilen-kurye-karsisindaki-kisiye-karsilik-vermemek-icin-ellerini-baglayarak-bekledi-1075210851.html

Darp edilen kurye karşısındaki kişiye karşılık vermemek için ellerini bağlayarak bekledi

Darp edilen kurye karşısındaki kişiye karşılık vermemek için ellerini bağlayarak bekledi

Bursa’da trafikte anlaşmazlık yaşadığı kurye, kendisini darp eden kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak tepki vermedi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T16:46+0300

2023-09-05T16:46+0300

2023-09-05T16:46+0300

türkiye

kurye

kavga

bursa

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Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ilerleyen motosikletli kurye, trafikte kendisini durduran kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Motosikletten inen kurye kendisini, yumrukla darp eden, yaka paça savuran kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak karşılık vermedi. Saldırgan ise kuryenin karşılık vermemesine rağmen darp etmeye devam etti. O ilginç anlar kameraya yansırken, Kükürtlü Mahallesi’nde iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma da kavgaya dönüştü. Olay yerinden geçen trafik polisi kavga eden şahısları ayırırken, vatandaşlarda tarafların sakinleşmesi için ellerinden geleni yaptı. Kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/hkp-genel-baskani-kavgada-bir-kisiyi-yaraladi-1075171605.html

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kurye, kavga, bursa