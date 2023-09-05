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https://sputniknews.com.tr/20230905/darp-edilen-kurye-karsisindaki-kisiye-karsilik-vermemek-icin-ellerini-baglayarak-bekledi-1075210851.html
Darp edilen kurye karşısındaki kişiye karşılık vermemek için ellerini bağlayarak bekledi
Darp edilen kurye karşısındaki kişiye karşılık vermemek için ellerini bağlayarak bekledi
Bursa’da trafikte anlaşmazlık yaşadığı kurye, kendisini darp eden kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak tepki vermedi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T16:46+0300
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türkiye
kurye
kavga
bursa
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Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ilerleyen motosikletli kurye, trafikte kendisini durduran kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Motosikletten inen kurye kendisini, yumrukla darp eden, yaka paça savuran kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak karşılık vermedi. Saldırgan ise kuryenin karşılık vermemesine rağmen darp etmeye devam etti. O ilginç anlar kameraya yansırken, Kükürtlü Mahallesi’nde iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma da kavgaya dönüştü. Olay yerinden geçen trafik polisi kavga eden şahısları ayırırken, vatandaşlarda tarafların sakinleşmesi için ellerinden geleni yaptı. Kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/hkp-genel-baskani-kavgada-bir-kisiyi-yaraladi-1075171605.html
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kurye, kavga, bursa
kurye, kavga, bursa

Darp edilen kurye karşısındaki kişiye karşılık vermemek için ellerini bağlayarak bekledi

16:46 05.09.2023
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - ALİ İHSAN UĞUR-AW023281Darp edilen kurye kendisini darp eden kişiye karşılık vermemek için ellerini bağlayarak bekledi
Darp edilen kurye kendisini darp eden kişiye karşılık vermemek için ellerini bağlayarak bekledi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - ALİ İHSAN UĞUR-AW023281
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Bursa’da trafikte anlaşmazlık yaşadığı kurye, kendisini darp eden kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak tepki vermedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ilerleyen motosikletli kurye, trafikte kendisini durduran kişiyle sözlü tartışma yaşadı.
Motosikletten inen kurye kendisini, yumrukla darp eden, yaka paça savuran kişinin karşısında ellerini arkada bağlayarak karşılık vermedi.
Saldırgan ise kuryenin karşılık vermemesine rağmen darp etmeye devam etti.
O ilginç anlar kameraya yansırken, Kükürtlü Mahallesi’nde iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma da kavgaya dönüştü.
Olay yerinden geçen trafik polisi kavga eden şahısları ayırırken, vatandaşlarda tarafların sakinleşmesi için ellerinden geleni yaptı. Kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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