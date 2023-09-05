https://sputniknews.com.tr/20230905/cin-medyasi-ukrayna-avrupadaki-ukraynali-erkeklerin-iadesini-talep-ediyor-1075219179.html
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
Çinli Asia Times (AT) portalı, Ukrayna’nın cephedeki büyük kayıplar nedeniyle Avrupa’dan askerlik çağındaki Ukraynalıları iade etmesini talep ettiğini... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T20:59+0300
2023-09-05T20:59+0300
2023-09-05T20:59+0300
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çin halk cumhuriyeti
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ukrayna krizi
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Stephen Bryen imzalı yazıda, Ukrayna’nın askerlik hizmetine uygun erkekleri geri alma girişimlerinden dolayı Polonya ve Moldova’da tartışmaların yaşandığı ifade edildi.Bryen, “Varşova, erkekleri yurtlarına döndürmeye çalışan Kiev ile artık tartışıyor. Aynı şey Moldova’da da yaşanıyor” diye yazdı.Genç erkeklerin Ukrayna’dan kaçmaya devam ettiğini iddia eden Bryen, askerlik hizmetine alınacak erkekler kategorilerine artık çeşitli hastalıkları olan ve yaşlı kişilerin dahil edilmesi nedeniyle ülkeden giden vatandaşlara karşı yaptırımların daha sık uygulanabileceği tahmininde bulundu.Gazeteci, Ukrayna ordusunun taarruzunun sonuna yaklaştığını ve başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.
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çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, asia times, avrupa
çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, asia times, avrupa
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
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Çinli Asia Times (AT) portalı, Ukrayna’nın cephedeki büyük kayıplar nedeniyle Avrupa’dan askerlik çağındaki Ukraynalıları iade etmesini talep ettiğini belirtti.
Stephen Bryen imzalı yazıda, Ukrayna’nın askerlik hizmetine uygun erkekleri geri alma girişimlerinden dolayı Polonya ve Moldova’da tartışmaların yaşandığı ifade edildi.
Bryen, “Varşova, erkekleri yurtlarına döndürmeye çalışan Kiev ile artık tartışıyor. Aynı şey Moldova’da da yaşanıyor” diye yazdı.
Genç erkeklerin Ukrayna’dan kaçmaya devam ettiğini iddia eden Bryen, askerlik hizmetine alınacak erkekler kategorilerine artık çeşitli hastalıkları olan ve yaşlı kişilerin dahil edilmesi nedeniyle ülkeden giden vatandaşlara karşı yaptırımların daha sık uygulanabileceği tahmininde bulundu.
Gazeteci, Ukrayna ordusunun taarruzunun sonuna yaklaştığını ve başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.