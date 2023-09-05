https://sputniknews.com.tr/20230905/cin-medyasi-ukrayna-avrupadaki-ukraynali-erkeklerin-iadesini-talep-ediyor-1075219179.html

Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor

Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor

Çinli Asia Times (AT) portalı, Ukrayna’nın cephedeki büyük kayıplar nedeniyle Avrupa’dan askerlik çağındaki Ukraynalıları iade etmesini talep ettiğini... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T20:59+0300

2023-09-05T20:59+0300

2023-09-05T20:59+0300

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Stephen Bryen imzalı yazıda, Ukrayna’nın askerlik hizmetine uygun erkekleri geri alma girişimlerinden dolayı Polonya ve Moldova’da tartışmaların yaşandığı ifade edildi.Bryen, “Varşova, erkekleri yurtlarına döndürmeye çalışan Kiev ile artık tartışıyor. Aynı şey Moldova’da da yaşanıyor” diye yazdı.Genç erkeklerin Ukrayna’dan kaçmaya devam ettiğini iddia eden Bryen, askerlik hizmetine alınacak erkekler kategorilerine artık çeşitli hastalıkları olan ve yaşlı kişilerin dahil edilmesi nedeniyle ülkeden giden vatandaşlara karşı yaptırımların daha sık uygulanabileceği tahmininde bulundu.Gazeteci, Ukrayna ordusunun taarruzunun sonuna yaklaştığını ve başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.

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