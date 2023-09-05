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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/cin-medyasi-ukrayna-avrupadaki-ukraynali-erkeklerin-iadesini-talep-ediyor-1075219179.html
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
Çinli Asia Times (AT) portalı, Ukrayna’nın cephedeki büyük kayıplar nedeniyle Avrupa’dan askerlik çağındaki Ukraynalıları iade etmesini talep ettiğini... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T20:59+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Stephen Bryen imzalı yazıda, Ukrayna’nın askerlik hizmetine uygun erkekleri geri alma girişimlerinden dolayı Polonya ve Moldova’da tartışmaların yaşandığı ifade edildi.Bryen, “Varşova, erkekleri yurtlarına döndürmeye çalışan Kiev ile artık tartışıyor. Aynı şey Moldova’da da yaşanıyor” diye yazdı.Genç erkeklerin Ukrayna’dan kaçmaya devam ettiğini iddia eden Bryen, askerlik hizmetine alınacak erkekler kategorilerine artık çeşitli hastalıkları olan ve yaşlı kişilerin dahil edilmesi nedeniyle ülkeden giden vatandaşlara karşı yaptırımların daha sık uygulanabileceği tahmininde bulundu.Gazeteci, Ukrayna ordusunun taarruzunun sonuna yaklaştığını ve başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.
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çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, asia times, avrupa
çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, asia times, avrupa

Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor

20:59 05.09.2023
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Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
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Çinli Asia Times (AT) portalı, Ukrayna’nın cephedeki büyük kayıplar nedeniyle Avrupa’dan askerlik çağındaki Ukraynalıları iade etmesini talep ettiğini belirtti.
Stephen Bryen imzalı yazıda, Ukrayna’nın askerlik hizmetine uygun erkekleri geri alma girişimlerinden dolayı Polonya ve Moldova’da tartışmaların yaşandığı ifade edildi.
Bryen, “Varşova, erkekleri yurtlarına döndürmeye çalışan Kiev ile artık tartışıyor. Aynı şey Moldova’da da yaşanıyor” diye yazdı.
Genç erkeklerin Ukrayna’dan kaçmaya devam ettiğini iddia eden Bryen, askerlik hizmetine alınacak erkekler kategorilerine artık çeşitli hastalıkları olan ve yaşlı kişilerin dahil edilmesi nedeniyle ülkeden giden vatandaşlara karşı yaptırımların daha sık uygulanabileceği tahmininde bulundu.
Gazeteci, Ukrayna ordusunun taarruzunun sonuna yaklaştığını ve başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.
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