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https://sputniknews.com.tr/20230905/chpli-sarigul-okul-ihtiyaclarindaki-kdv-dusurulsun-1075218355.html
CHP'li Sarıgül: Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün
CHP'li Sarıgül: Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün" dedi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
erzincan
mustafa sarıgül
okul
kdv
katma değer vergisi (kdv)
memur maaşı
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Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin üzerinden 3 ay geçtiğini ancak iktidarın, vaatlerinin birçoğunu yerine getirmediğini söyledi.TBMM'nin tatil yaptığını, bakanların ise seçim çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı, muhalefeti suçluyor. Halkın yararına ne yapacaktınız, ne yaptınız da Sayın Kılıçdaroğlu karşı çıktı?" diye konuştu.Mustafa Sarıgül, ekonominin can damarının güven olduğunu, hukukun üstünlüğü sağlanarak piyasalara güven verilmesi gerektiğini belirtti.Memur maaşlarına yapılan zamma değinen Sarıgül, büyükşehirlerde kira fiyatlarının 10-15 bin liraya yükselmesi nedeniyle bu zammın, memurların geçinmesine yetmediğini söyledi.Sarıgül, yeni eğitim-öğretim yılının açılacağını anımsatarak, "Velilerin okul masraflarını azaltmamız lazım. Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün" ifadesini kullandı.Ekonomik sorunlar nedeniyle aç kalan öğrencilerin bulunduğunu kaydeden Sarıgül, öğrencilere bir öğün yemek verilmesi gerektiğini dile getirdi.CHP'li Sarıgül, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ve Türkiye Voleybol Federasyonunu da tebrik etti.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, okul, kdv, katma değer vergisi (kdv), memur maaşı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, okul, kdv, katma değer vergisi (kdv), memur maaşı

CHP'li Sarıgül: Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün

20:52 05.09.2023 (güncellendi: 20:54 05.09.2023)
© AA / Cem ÖzdelMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA / Cem Özdel
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün" dedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin üzerinden 3 ay geçtiğini ancak iktidarın, vaatlerinin birçoğunu yerine getirmediğini söyledi.
TBMM'nin tatil yaptığını, bakanların ise seçim çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı, muhalefeti suçluyor. Halkın yararına ne yapacaktınız, ne yaptınız da Sayın Kılıçdaroğlu karşı çıktı?" diye konuştu.
Mustafa Sarıgül, ekonominin can damarının güven olduğunu, hukukun üstünlüğü sağlanarak piyasalara güven verilmesi gerektiğini belirtti.
Memur maaşlarına yapılan zamma değinen Sarıgül, büyükşehirlerde kira fiyatlarının 10-15 bin liraya yükselmesi nedeniyle bu zammın, memurların geçinmesine yetmediğini söyledi.
Sarıgül, yeni eğitim-öğretim yılının açılacağını anımsatarak, "Velilerin okul masraflarını azaltmamız lazım. Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün" ifadesini kullandı.
Ekonomik sorunlar nedeniyle aç kalan öğrencilerin bulunduğunu kaydeden Sarıgül, öğrencilere bir öğün yemek verilmesi gerektiğini dile getirdi.
CHP'li Sarıgül, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ve Türkiye Voleybol Federasyonunu da tebrik etti.
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