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Çanakkale'de su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ekim'e kadar uzatıldı
Çanakkale'de su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ekim'e kadar uzatıldı
Çanakkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik uygulanan kısıtlamaların 31 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T19:17+0300
2023-09-05T19:17+0300
türkiye
kuraklık
çanakkale
su
su
kısıtlama
çanakkale belediyesi
atikhisar barajı
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Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ekim'e kadar uzatıldı.Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyu korumak adına belediye encümenince 2 Mart'ta tasarrufa yönelik kararlar alındığı hatırlatıldı.Kuraklık nedeniyle su tasarrufuna yönelik alınan kararların uygulanmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı tek kaynak olan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su seviyesinin yüzde 38 olduğu duyuruldu.
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kuraklık, çanakkale, su, su, kısıtlama, çanakkale belediyesi , atikhisar barajı
kuraklık, çanakkale, su, su, kısıtlama, çanakkale belediyesi , atikhisar barajı

Çanakkale'de su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ekim'e kadar uzatıldı

19:17 05.09.2023
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Steve Helber
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Çanakkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik uygulanan kısıtlamaların 31 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik kısıtlamalar 31 Ekim'e kadar uzatıldı.
Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyu korumak adına belediye encümenince 2 Mart'ta tasarrufa yönelik kararlar alındığı hatırlatıldı.
Kuraklık nedeniyle su tasarrufuna yönelik alınan kararların uygulanmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanmasına, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımların göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanmasına, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılmasına, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanmasına, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine karar verilmiştir.
Tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azalması yönünde yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak kentimizin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki suyumuzun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için belediyemizce önlem alınması adına, daha önce 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olan encümen kararlarının, son toplantı kapsamında 31 Ekim tarihine kadar geçerli olması kararlaştırıldı."
Açıklamada, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı tek kaynak olan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su seviyesinin yüzde 38 olduğu duyuruldu.
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