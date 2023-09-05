https://sputniknews.com.tr/20230905/bandirmada-2-bin-500-yillik-kesif-bagabazosun-zar-oyunu-1075210251.html

Bandırma'da 2 bin 500 yıllık keşif: 'Bagabazos'un zar oyunu'

Bandırma'da 2 bin 500 yıllık keşif: 'Bagabazos'un zar oyunu'

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri'nde devam eden arkeolojik kazıda 2 bin 500 yıl öncesinden üzerinde 'Bagabazos'un zar oyunu' yazan bir... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T16:33+0300

2023-09-05T16:33+0300

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Bandırma'ya bağlı kırsal Ergili Mahallesi'nde Manyas Gölü yakınındaki Hisartepe mevkisinde 2023 yılı kazı dönemi tamamlandı.Kazı Ekibi Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, gazetecilere, Daskyleion'da 2015 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ortak çalışmalar gerçekleştirdikleri ören yerinde bu sene 20 kişilik ekibin görev aldığını söyledi.Buldukları eserdeki bir yazının, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden gelen Dr. Rostyslav Oreshko tarafından incelendiğini belirten İren, "Dr. Oreshko, Anadolu tarihi için önemli bir keşifte bulunmuştur. Bulunan parça bir zar oyun tahtası olduğunu göstermekte ve üzerinde 'Bagabazos'un zar oyunu' ya da 'Bagabazos zar oyuncusu' yazmaktadır. Yazıt, Frig alfabesi ile yazılmış olup Bagabazos, Persli bir kişidir. Eski Yunan kaynaklarında ismi Megabazos olarak telaffuz edilmektedir. Milattan önce 5. yüzyıla ait bu oyun tablası ilgili böyle bir arkeolojik veri Anadolu'da ilk defa Daskyleion'da keşfedilmiştir" diye konuştu.Ayrıca bu yıl ulaştıkları Frig yapısının, milattan önce 8. yüzyıla ait kent giriş suru ve kulesi olduğunu belirlediklerini aktaran İren, 4-5 metre yüksekliğindeki sur ile kalınlığı 8 metre olan kulenin Daskyleion'a görsellik kazandıracağını ifade etti.'Mutfakta yaptığımız araştırma bize Lidyalıların köpek tükettiklerini gösterdi'Prof. Dr. İren, Daskyleion'da daha önce buldukları Lidya döneminden kalma mutfağa ilişkin şu bilgileri verdi:

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bandırmada 2 bin 500 yıllık keşif, zar oyunu kaç yılında çıktı, zar oyunları, son arkeolojik keşifler