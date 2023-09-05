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https://sputniknews.com.tr/20230905/avusturya-basbakani-nehammer-rusyadan-gaz-almak-hos-degil-ama-enerji-guvenligi-icin-onemli-1075190496.html
Avusturya Başbakanı Nehammer: Rusya'dan gaz almak ahlaki açıdan hoş değil ama gerçek
Avusturya Başbakanı Nehammer: Rusya'dan gaz almak ahlaki açıdan hoş değil ama gerçek
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'dan gaz almanın 'ahlaki açıdan hoş olmayan' bir şey olduğunu, ancak ülkenin enerji arzının güvenliğini sağlamak için... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
karl nehammer
avusturya
rusya
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Avusturya Devlet Televizyonu ORF’e konuşan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus doğalgazını almaktan başka yolunun olmadığını belirtti."Bir numaralı öncelik arz güvenliğidir. Bu bozulursa sistem bozulur, enerjinin üretimi ve insanlara arzı da bozulur. Onun için mesele, öncelikli olarak, enerji arz güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili” diyen Nehammer, konuşmasını şöyle sürdürdü:Başbakan Nehammer, Avusturya'nın Rusya'dan enerji ithalatına olan bağımlılığını 2022'den itibaren azaltmaya başladığını ve daha fazla tedarikçiye sahip olabilmek için Almanya ve İtalya üzerinden teslimatları artırmak üzerine çalıştıklarını anlattı.Nehammer, Avusturya petrol ve gaz şirketi OMV’nin, Rus enerji devi Gazprom ile 2040 yılına kadar olan tedarik sözleşmelerinin olduğunu hatırlatarak, bu sözleşmeleri sonlandırılmasının Avusturya için çok pahalı olacağını belirtti.Avusturya petrol ve doğalgaz şirketi OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Temmuz ayında, ülkeye tedarik edilecek gazın büyük bir kısmını Rusya'dan almaya devam edeceklerini, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için diğer alternatif sözleşmeleri güvence altına almasına rağmen Gazprom ile uzun vadeli sözleşmeyi sonlandırmayı planlamadığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220429/avusturya-enerji-sirketi-omv-rus-dogalgazinin-yerine-baska-kaynak-koymak-kisa-vadede-imkansiz-1055956746.html
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karl nehammer, avusturya, rusya

Avusturya Başbakanı Nehammer: Rusya'dan gaz almak ahlaki açıdan hoş değil ama gerçek

02:21 05.09.2023 (güncellendi: 02:34 05.09.2023)
© AAAvusturya Başbakanı Nehammer
Avusturya Başbakanı Nehammer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© AA
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'dan gaz almanın 'ahlaki açıdan hoş olmayan' bir şey olduğunu, ancak ülkenin enerji arzının güvenliğini sağlamak için başka bir yolun olmadığını söyledi.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF’e konuşan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus doğalgazını almaktan başka yolunun olmadığını belirtti.
"Bir numaralı öncelik arz güvenliğidir. Bu bozulursa sistem bozulur, enerjinin üretimi ve insanlara arzı da bozulur. Onun için mesele, öncelikli olarak, enerji arz güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili” diyen Nehammer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Hoş değil. Ahlaki açıdan hoş değil ama gerçek. Ve başbakan olarak bunu yapmak benim sorumluluğum."
Başbakan Nehammer, Avusturya'nın Rusya'dan enerji ithalatına olan bağımlılığını 2022'den itibaren azaltmaya başladığını ve daha fazla tedarikçiye sahip olabilmek için Almanya ve İtalya üzerinden teslimatları artırmak üzerine çalıştıklarını anlattı.
Nehammer, Avusturya petrol ve gaz şirketi OMV’nin, Rus enerji devi Gazprom ile 2040 yılına kadar olan tedarik sözleşmelerinin olduğunu hatırlatarak, bu sözleşmeleri sonlandırılmasının Avusturya için çok pahalı olacağını belirtti.
Avusturya petrol ve doğalgaz şirketi OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Temmuz ayında, ülkeye tedarik edilecek gazın büyük bir kısmını Rusya'dan almaya devam edeceklerini, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için diğer alternatif sözleşmeleri güvence altına almasına rağmen Gazprom ile uzun vadeli sözleşmeyi sonlandırmayı planlamadığını söylemişti.
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