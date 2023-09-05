https://sputniknews.com.tr/20230905/arastirma-turkiyedeki-kullanicilarin-yuzde-43u-esleri-ve-partnerleriyle-fotograf-paylasmiyor-1075199735.html

Araştırma: Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 43’ü eşleri ve partnerleriyle fotoğraf paylaşmıyor

Araştırma: Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 43’ü eşleri ve partnerleriyle fotoğraf paylaşmıyor

Kaspersky tarafından gerçekleştirilen Dijital Batıl İnançlar anketi, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki katılımcıların yarısından fazlasının (yüzde 55)... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T11:53+0300

2023-09-05T11:53+0300

2023-09-05T11:53+0300

yaşam

araştırma

sevgili

partner

sosyal medya

paylaşım

fotoğraf

evlilik

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Kaspersky, Dijital Batıl İnançlar anketi sonuçlarını açıkladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky tarafından gerçekleştirilen Dijital Batıl İnançlar anketi, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki katılımcıların yarısından fazlasının (yüzde 55) partnerleri veya eşleriyle sosyal ağlarda fotoğraf paylaşmadığını ortaya koydu. Türkiye’de bu oran yüzde 43 olarak belirlendi.Kişisel fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının bazı olumsuz sonuçları olabiliyor. Veri ihlalleri nedeniyle fotoğraflar istenmeyen kişiler tarafından ele geçirilebiliyor ve kişisel bilgilerin açığa çıkması riski doğabiliyor. Sonrasında siber suçlular bu fotoğrafları kimlik hırsızlığı veya oltalama saldırıları için bilgi toplamak amacıyla kullanabiliyor. Fotoğraflara gömülü konum verileri, kullanıcının nerede olduğunu açığa çıkararak fiziksel güvenliği dahi tehlikeye atabiliyor.Kullanıcılar sevdikleriyle fotoğraf paylaşmaktan kaçınmalarına dair farklı nedenler sunuyor. Türkiye’de insanların yüzde 60’ı özel hayatları hakkında kimsenin bilgi sahibi olmasını istemiyor. Her beş katılımcıdan biri (yüzde 19) fotoğraflardaki görünümünü beğenmiyor. yüzde 20’si partnerlerinin ortak fotoğraflarının herkese açık olarak paylaşılmasını istemediğini söylüyor (erkekler bu görüşü kadınlardan daha sık dile getiriyor). Türkiye’den ankete katılan her dört kişiden biri (yüzde 25) fotoğrafların herkese açık olarak paylaşılması halinde kendilerinin veya ilişkilerinin uğursuzluğa uğrayacağından korkuyor.'Olası risklerden biri de doxing saldırılarıyla karşı karşıya kalmak'Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, Bazı durumlarda, sosyal ağlardaki fotoğrafların davetsiz misafirler ve siber suçlular için bilgi kaynağı haline gelebildiğini belirterek, şunları kaydetti:'Şifreleriniz aynı olmasın'Kaspersky, sosyal ağlarda paylaşılan fotoğrafların risk oluşturmaması için şunları öneriyor:

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araştırma, sevgili, partner, sosyal medya, paylaşım, fotoğraf, evlilik