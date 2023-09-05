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ABD'nin San Francisco kentinde evsizlerin oranı artıyor
ABD'nin San Francisco kentinde evsizlerin oranı artıyor
ABD’nin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden olan Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco’da artan konut maliyetleri kentin düşük gelirli bölgelerinde... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, abd, abd, san francisco, kaliforniya, evsiz, evsizler, evsizlik, фото

ABD'nin San Francisco kentinde evsizlerin oranı artıyor

01:27 05.09.2023
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ABD’nin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden olan Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco’da artan konut maliyetleri kentin düşük gelirli bölgelerinde yaşayan toplulukları ve sakinleri yerinden ederek evsizlik oranın gittikçe artmasına neden oluyor. Evsizlerin bir kısmı da uyuşturucu bağımlılığı yaşıyor.
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde düşük gelirin ayın sıra ev ve kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle evsizlerin oranı artarken, soruna yönelik harcamalar da bununla bağlantılı yükseliyor.

ABD&#x27;nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde düşük gelirin ayın sıra ev ve kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle evsizlerin oranı artarken, soruna yönelik harcamalar da bununla bağlantılı yükseliyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde düşük gelirin ayın sıra ev ve kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle evsizlerin oranı artarken, soruna yönelik harcamalar da bununla bağlantılı yükseliyor.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden San Francisco'da konut maliyetlerinin artması, özellikle düşük gelirli bölgelerde yaşayan sakinleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden San Francisco&#x27;da konut maliyetlerinin artması, özellikle düşük gelirli bölgelerde yaşayan sakinleri evlerinden çıkmaya zorluyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Tayfun Coşkun

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden San Francisco'da konut maliyetlerinin artması, özellikle düşük gelirli bölgelerde yaşayan sakinleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

© AA / Tayfun Coşkun

Hayat pahalılığı nedeniyle evsizlerin oranı gittikçe artarken, maliyetleri karşılayamadıkları için evlerinden olan insanların bir kısmı da sokaklarda yaşıyor.

Hayat pahalılığı nedeniyle evsizlerin oranı gittikçe artarken, maliyetleri karşılayamadıkları için evlerinden olan insanların bir kısmı da sokaklarda yaşıyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Tayfun Coşkun

Hayat pahalılığı nedeniyle evsizlerin oranı gittikçe artarken, maliyetleri karşılayamadıkları için evlerinden olan insanların bir kısmı da sokaklarda yaşıyor.

© AA / Tayfun Coşkun

San Francisco'da evsiz sayısının artmasının en önemli nedenleri arasında büyük ölçüde uyuşturucu bağımlılığı gösteriliyor.

San Francisco&#x27;da evsiz sayısının artmasının en önemli nedenleri arasında büyük ölçüde uyuşturucu bağımlılığı gösteriliyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Tayfun Coşkun

San Francisco'da evsiz sayısının artmasının en önemli nedenleri arasında büyük ölçüde uyuşturucu bağımlılığı gösteriliyor.

© AA / Tayfun Coşkun

Kaliforniya'da 2020'den bu yana evsizlere yaklaşık 20 milyar dolardan fazla harcama yapıldı.

Kaliforniya&#x27;da 2020&#x27;den bu yana evsizlere yaklaşık 20 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Tayfun Coşkun

Kaliforniya'da 2020'den bu yana evsizlere yaklaşık 20 milyar dolardan fazla harcama yapıldı.

© AA / Tayfun Coşkun

Eyalete bağlı San Francisco'da ise 2016'dan bu yana evsizlere ayrılan bütçe 224 milyon dolardan 672 milyon dolara yükseldi.

Eyalete bağlı San Francisco&#x27;da ise 2016&#x27;dan bu yana evsizlere ayrılan bütçe 224 milyon dolardan 672 milyon dolara yükseldi. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Tayfun Coşkun

Eyalete bağlı San Francisco'da ise 2016'dan bu yana evsizlere ayrılan bütçe 224 milyon dolardan 672 milyon dolara yükseldi.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının 2022 verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 582 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Özellikle Kaliforniya, Vermont ve Oregon eyaletleri, evsizlerin en fazla bulunduğu eyaletler olarak biliniyor.

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının 2022 verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 582 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Özellikle Kaliforniya, Vermont ve Oregon eyaletleri, evsizlerin en fazla bulunduğu eyaletler olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Tayfun Coşkun

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının 2022 verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 582 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Özellikle Kaliforniya, Vermont ve Oregon eyaletleri, evsizlerin en fazla bulunduğu eyaletler olarak biliniyor.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD Ulusal Düşük Gelirliler İçin Konut Birliğine göre de ülkede asgari ücretle saatlik 15,50 dolar kazanan bir kişinin bir odalı ev kiralayabilmesi için haftada 90 saat çalışması gerekiyor.

ABD Ulusal Düşük Gelirliler İçin Konut Birliğine göre de ülkede asgari ücretle saatlik 15,50 dolar kazanan bir kişinin bir odalı ev kiralayabilmesi için haftada 90 saat çalışması gerekiyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Tayfun Coşkun

ABD Ulusal Düşük Gelirliler İçin Konut Birliğine göre de ülkede asgari ücretle saatlik 15,50 dolar kazanan bir kişinin bir odalı ev kiralayabilmesi için haftada 90 saat çalışması gerekiyor.

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