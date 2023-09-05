ABD'nin San Francisco kentinde evsizlerin oranı artıyor

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ABD’nin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden olan Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco’da artan konut maliyetleri kentin düşük gelirli bölgelerinde yaşayan toplulukları ve sakinleri yerinden ederek evsizlik oranın gittikçe artmasına neden oluyor. Evsizlerin bir kısmı da uyuşturucu bağımlılığı yaşıyor.