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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230905/abd-disisleri-bakanligindan-erdoganin-tahil-anlasmasini-canlandirma-cabalarina-destek-1075219488.html
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’ın tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarına destek
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’ın tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarına destek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Türkiye’nin tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili bir soruya, “Rusya’yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk ortaklarımızın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.Patel, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının “gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkiye sahip” olduğunun altını çizdi.
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abd, abd, recep tayyip erdoğan, vedant patel, tahıl, tahıl, tahıl, rusya
abd, abd, recep tayyip erdoğan, vedant patel, tahıl, tahıl, tahıl, rusya

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’ın tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarına destek

21:20 05.09.2023
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© İHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Türkiye’nin tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili bir soruya, “Rusya’yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk ortaklarımızın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.
Patel, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının “gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkiye sahip” olduğunun altını çizdi.
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