https://sputniknews.com.tr/20230905/abd-disisleri-bakanligindan-erdoganin-tahil-anlasmasini-canlandirma-cabalarina-destek-1075219488.html
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’ın tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarına destek
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’ın tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarına destek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Türkiye’nin tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T21:20+0300
2023-09-05T21:20+0300
2023-09-05T21:20+0300
ukrayna krizi
abd
abd
recep tayyip erdoğan
vedant patel
tahıl
tahıl
tahıl
rusya
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili bir soruya, “Rusya’yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk ortaklarımızın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.Patel, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının “gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkiye sahip” olduğunun altını çizdi.
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abd, abd, recep tayyip erdoğan, vedant patel, tahıl, tahıl, tahıl, rusya
abd, abd, recep tayyip erdoğan, vedant patel, tahıl, tahıl, tahıl, rusya
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’ın tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarına destek
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Türkiye’nin tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili bir soruya, “Rusya’yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk ortaklarımızın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.
Patel, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının “gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkiye sahip” olduğunun altını çizdi.