https://sputniknews.com.tr/20230905/abd-disisleri-bakanligindan-erdoganin-tahil-anlasmasini-canlandirma-cabalarina-destek-1075219488.html

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’ın tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarına destek

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan’ın tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarına destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Türkiye’nin tahıl anlaşmasını canlandırma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T21:20+0300

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ukrayna krizi

abd

abd

recep tayyip erdoğan

vedant patel

tahıl

tahıl

tahıl

rusya

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili bir soruya, “Rusya’yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk ortaklarımızın çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.Patel, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının “gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkiye sahip” olduğunun altını çizdi.

abd

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abd, abd, recep tayyip erdoğan, vedant patel, tahıl, tahıl, tahıl, rusya