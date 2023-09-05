https://sputniknews.com.tr/20230905/abd-baskani-bidenin-esinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1075218124.html
ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T20:22+0300
2023-09-05T20:22+0300
2023-09-05T20:22+0300
koronavirüs
kovid-19
abd
abd
joe biden
karine jean-pierre
jill biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/06/1056128902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_255abbdac4c3bc0db26131a563d72e20.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek" ifadesini kullandı.Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/06/1056128902_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d572fa3068a74398528b287ff0baa7ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kovid-19, abd, abd, joe biden, karine jean-pierre, jill biden
kovid-19, abd, abd, joe biden, karine jean-pierre, jill biden
ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.
Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek" ifadesini kullandı.
Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.