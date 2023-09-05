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ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T20:22+0300
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kovid-19
abd
abd
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karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek" ifadesini kullandı.Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.
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kovid-19, abd, abd, joe biden, karine jean-pierre, jill biden
kovid-19, abd, abd, joe biden, karine jean-pierre, jill biden

ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı

20:22 05.09.2023
© İHA / SHAWN THEWABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden
ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
© İHA / SHAWN THEW
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.
Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek" ifadesini kullandı.
Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.
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