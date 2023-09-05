https://sputniknews.com.tr/20230905/abd-baskani-bidenin-esinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1075218124.html

ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Biden'ın eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı, Biden'ın testinin ise "negatif" olduğu bildirildi. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T20:22+0300

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koronavirüs

kovid-19

abd

abd

joe biden

karine jean-pierre

jill biden

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Kovid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek" ifadesini kullandı.Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Kovid-19'a yakalanmıştı.

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