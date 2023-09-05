2023 yılının en iyi kuş fotoğrafları belli oldu
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları açıklandı.
Komik Kuş Fotoğrafı, Kuş Davranışları, En İyi Portre, Siyah ve Beyaz gibi kategorilerde yapılan yarışmaya onlarca ülkeden 20 binden fazla fotoğraf katıldı.
Dünyanın en büyük kuş fotoğrafçılığı yarışmasında bu yıl dereceye giren çalışmalardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
© Fotoğraf : Levi Fitze/Bird Photographer of the YearKomik Kuş Fotoğrafı kategorisi gümüş ödül Fotoğrafçi: Levi Fitze İsviçre
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Komik Kuş Fotoğrafı kategorisi gümüş ödül Fotoğrafçi: Levi Fitze İsviçre
© Fotoğraf : Rafael Armada/ Bird Photographer of the YearKuşlar uçuşta kategorisi altın ödül Fotoğrafçı: Rafael Armada İspanya
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Kuşlar uçuşta kategorisi altın ödül Fotoğrafçı: Rafael Armada İspanya
© Fotoğraf : Nicolas Reusens/ Bird Photographer of the YearEn İyi Portre kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Nicolas Reusens İspanya
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En İyi Portre kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Nicolas Reusens İspanya
© Fotoğraf : Jack Zhi/Bird Photographer of the Year11 yaş ve üstü kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Arko Saha Hindistan
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11 yaş ve üstü kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Arko Saha Hindistan
© Fotoğraf : Qiuqing Mu/ Bird Photographer of the YearKuş Davranışı kategorisi bronz ödül Fotoğrafçı: Qiuqing Mu Çin
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Kuş Davranışı kategorisi bronz ödül Fotoğrafçı: Qiuqing Mu Çin
© Fotoğraf : Jack Zhi/Bird Photographer of the Year2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı unvanı ve Kuş davranışı kategorisinde altın ödüle layık görülen ABD'li fotoğrafçı Jack Zhi'nin çalışması
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2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı unvanı ve Kuş davranışı kategorisinde altın ödüle layık görülen ABD'li fotoğrafçı Jack Zhi'nin çalışması
© Fotoğraf : Antonio Aguti/Bird Photographer of the YearKomik Kuş Fotoğrafı kategorisi altın ödül Fotoğrafçı:Antonio Aguti İtalya
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Komik Kuş Fotoğrafı kategorisi altın ödül Fotoğrafçı:Antonio Aguti İtalya
© Fotoğraf : Michael Eastwell/ Bird Photographer of the YearKoruma kategorisi gümüş ödül Fotoğrafçı: Michael Eastwell İngiltere
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Koruma kategorisi gümüş ödül Fotoğrafçı: Michael Eastwell İngiltere
© Fotoğraf : Arto Leppanen/Bird Photographer of the YearKent kuşları kategorisi altın ödül Fotoğrafçı: Arto Leppänen Finlandiya
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Kent kuşları kategorisi altın ödül Fotoğrafçı: Arto Leppänen Finlandiya
© Fotoğraf : Jason Moore/ Bird Photographer of the YearSiyah ve Beyaz kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Jason Moore Avustralya
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Siyah ve Beyaz kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Jason Moore Avustralya