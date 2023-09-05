https://sputniknews.com.tr/20230905/2023-yilinin-en-iyi-kus-fotograflari-belli-oldu-1075217431.html

2023 yılının en iyi kuş fotoğrafları belli oldu

2023 yılının en iyi kuş fotoğrafları belli oldu

2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları açıklandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

hayvan

fotoğrafçılık

kuş

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Komik Kuş Fotoğrafı, Kuş Davranışları, En İyi Portre, Siyah ve Beyaz gibi kategorilerde yapılan yarışmaya onlarca ülkeden 20 binden fazla fotoğraf katıldı. Dünyanın en büyük kuş fotoğrafçılığı yarışmasında bu yıl dereceye giren çalışmalardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.

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2023

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Sputnik Türkiye

fotoğraf, hayvan, fotoğrafçılık, kuş, фото