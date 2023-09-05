Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230905/2023-yilinin-en-iyi-kus-fotograflari-belli-oldu-1075217431.html
2023 yılının en iyi kuş fotoğrafları belli oldu
2023 yılının en iyi kuş fotoğrafları belli oldu
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları açıklandı. 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T20:27+0300
2023-09-05T20:27+0300
multimedya
fotoğraf
hayvan
fotoğrafçılık
kuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075214080_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_61ecbc4479801eda8efc09f6af23f19d.jpg
Komik Kuş Fotoğrafı, Kuş Davranışları, En İyi Portre, Siyah ve Beyaz gibi kategorilerde yapılan yarışmaya onlarca ülkeden 20 binden fazla fotoğraf katıldı. Dünyanın en büyük kuş fotoğrafçılığı yarışmasında bu yıl dereceye giren çalışmalardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075214080_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_6eac284376e411b78d9146af02aaf81c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, hayvan, fotoğrafçılık, kuş, фото
fotoğraf, hayvan, fotoğrafçılık, kuş, фото

2023 yılının en iyi kuş fotoğrafları belli oldu

20:27 05.09.2023
Abone olTelegram
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları açıklandı.
Komik Kuş Fotoğrafı, Kuş Davranışları, En İyi Portre, Siyah ve Beyaz gibi kategorilerde yapılan yarışmaya onlarca ülkeden 20 binden fazla fotoğraf katıldı.
Dünyanın en büyük kuş fotoğrafçılığı yarışmasında bu yıl dereceye giren çalışmalardan bazıları, Sputnik'in seçkisinde.
© Fotoğraf : Levi Fitze/Bird Photographer of the YearKomik Kuş Fotoğrafı kategorisi gümüş ödül Fotoğrafçi: Levi Fitze İsviçre
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
1/10
© Fotoğraf : Levi Fitze/Bird Photographer of the Year
Komik Kuş Fotoğrafı kategorisi gümüş ödül Fotoğrafçi: Levi Fitze İsviçre
© Fotoğraf : Rafael Armada/ Bird Photographer of the YearKuşlar uçuşta kategorisi altın ödül Fotoğrafçı: Rafael Armada İspanya
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
2/10
© Fotoğraf : Rafael Armada/ Bird Photographer of the Year
Kuşlar uçuşta kategorisi altın ödül Fotoğrafçı: Rafael Armada İspanya
© Fotoğraf : Nicolas Reusens/ Bird Photographer of the YearEn İyi Portre kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Nicolas Reusens İspanya
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
3/10
© Fotoğraf : Nicolas Reusens/ Bird Photographer of the Year
En İyi Portre kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Nicolas Reusens İspanya
© Fotoğraf : Jack Zhi/Bird Photographer of the Year11 yaş ve üstü kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Arko Saha Hindistan
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
4/10
© Fotoğraf : Jack Zhi/Bird Photographer of the Year
11 yaş ve üstü kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Arko Saha Hindistan
© Fotoğraf : Qiuqing Mu/ Bird Photographer of the YearKuş Davranışı kategorisi bronz ödül Fotoğrafçı: Qiuqing Mu Çin
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
5/10
© Fotoğraf : Qiuqing Mu/ Bird Photographer of the Year
Kuş Davranışı kategorisi bronz ödül Fotoğrafçı: Qiuqing Mu Çin
© Fotoğraf : Jack Zhi/Bird Photographer of the Year2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı unvanı ve Kuş davranışı kategorisinde altın ödüle layık görülen ABD'li fotoğrafçı Jack Zhi'nin çalışması
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
6/10
© Fotoğraf : Jack Zhi/Bird Photographer of the Year
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı unvanı ve Kuş davranışı kategorisinde altın ödüle layık görülen ABD'li fotoğrafçı Jack Zhi'nin çalışması
© Fotoğraf : Antonio Aguti/Bird Photographer of the YearKomik Kuş Fotoğrafı kategorisi altın ödül Fotoğrafçı:Antonio Aguti İtalya
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
7/10
© Fotoğraf : Antonio Aguti/Bird Photographer of the Year
Komik Kuş Fotoğrafı kategorisi altın ödül Fotoğrafçı:Antonio Aguti İtalya
© Fotoğraf : Michael Eastwell/ Bird Photographer of the YearKoruma kategorisi gümüş ödül Fotoğrafçı: Michael Eastwell İngiltere
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
8/10
© Fotoğraf : Michael Eastwell/ Bird Photographer of the Year
Koruma kategorisi gümüş ödül Fotoğrafçı: Michael Eastwell İngiltere
© Fotoğraf : Arto Leppanen/Bird Photographer of the YearKent kuşları kategorisi altın ödül Fotoğrafçı: Arto Leppänen Finlandiya
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
9/10
© Fotoğraf : Arto Leppanen/Bird Photographer of the Year
Kent kuşları kategorisi altın ödül Fotoğrafçı: Arto Leppänen Finlandiya
© Fotoğraf : Jason Moore/ Bird Photographer of the YearSiyah ve Beyaz kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Jason Moore Avustralya
2023 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye
10/10
© Fotoğraf : Jason Moore/ Bird Photographer of the Year
Siyah ve Beyaz kategorisi altın ödül Fotoğrafçi: Jason Moore Avustralya
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала